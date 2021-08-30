台軍編千億元作業費創新高　台媒：與解放軍「長期抗戰」

台灣親綠傳媒《自由時報》周一（30日）報道指出，解放軍戰機近來頻頻進入台灣西南空域，估計今年以來飛入的軍機入已達401架次，突破去年全年的數量。為此，台灣國防部為新年度編列了1069億餘元（新台幣．下同）的作業維持費，以因應解放軍的動作。

報道指出，為了避免落入解放軍「消耗戰」陷阱，台灣軍方去年下半年已調整因應方式，包括以慢速機應對慢速機，並強化跨軍種飛彈追監機制進行長期抗戰。



報道指出，據台灣國防部統計，解放軍去年派了超過380架次軍機侵擾台灣西南空域，該報統計，今年度侵擾台灣西南空域的解放軍軍機數已達401架次，高於去年總數。

對此，台灣軍方除了增加後勤維保預算因應之外，去年下半年也開始調整因應方式，包括派遣C-130運輸機、P-3C反潛機等應對解放軍慢速機，台灣空軍也會評估威脅情況，不僅有「底線與原則」且手段多變，有效運用快速機、慢速機、防空飛彈、電戰部隊等不同戰力，以防過度耗損台軍後勤。

因應解放軍升高對台情勢，台媒《自由時報》揭露，台軍新年度的作業維持費編列1069億元新台幣，創下新高，該文提醒台軍，要當心陷入北京消耗戰的陷阱。（中央社）

民進黨立法院黨團書記長羅致政表示，台軍的作業維持費是絕對必要的預算及經費，因為除了武器裝備需要維持可用之外，還會隨着對岸軍事騷擾動作增加，而必須要提高武器裝備的妥善率，也因為這樣，需要消耗更多相關戰備作業維持費用。

羅致政指出，在解放軍戰機頻繁擾台的狀況下，台灣軍機便必須升空採取必要的反制行動，這都會增加相關作業維持費用，既然是必要費用，就用多少花多少，沒辦法省，這方面他支持台灣國防部。