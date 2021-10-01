日本學者：自民黨內已無親中派　自衛隊或轉型兼具攻擊能力

日本自民黨總裁大選9月29日落幕，由日本前外務大臣岸田文雄勝出，日本學者分析，這次選舉對日本外交政策，特別是對中及對台政策影響不大，因為這次選舉中，四位候選人都認為日本需應對中國軍事威脅。未來安倍晉三仍會在新內閣保持一定影響力，「親中派」的二階俊博權力弱化，從台日關係來看，這樣的結果可以說還不錯。



日本法政大學教授福田圓9月30日在台灣智庫「國策研究院」及「當代日本研究學會」共同舉辦的一場研討會中，針對此次的自民黨總裁選舉結果進行分析。她表示，這次選舉的四位候選人，都認為日本需要應對中國的軍事威脅，包括提高自身的軍事力量，以應對中國對周邊地區的挑釁行為，並認為台灣是跟日本享有自由民主的重要鄰國。

日本自衛隊將面臨轉型問題。（Facebook @ 航空自衛隊）

福田圓也指，對日本而言，最重要是遏制中國對台軍事行動，假如發生軍事衝突，日本會基於美日安保條約，與日本相關法律來應對台海的軍事衝突。這四位候選人都都歡迎台灣加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP），但前提是台灣必須符合CPTPP高標準的貿易規則。

由於岸田文雄所屬的自民黨派閥為「宏池會」，「宏池會」過去即被認為是「親中派」，福田圓說，有人以此認為岸田對中政策不會那麼強硬，但事實上自2000年之後，自民黨內部已經沒有過去那樣的親中派，這是因為現在中國的威脅、軍事壓力不斷提高，日本民眾的中國好感也一直沒有提升。岸田文雄在自民黨內或許不是著名的「親台派」，但岸田曾擔任過自民黨青年局局長，從事與台灣之間的交流。

福田圓說，這次選舉中最令大家感到意外的是，前任總務大臣高市早苗的選票比預期多很多，這應該是安倍晉三在後面給予支持，顯見安倍晉三雖然退位，但號召力仍沒弱化，日媒報導稱在競選最後階段，岸田陣營和高市陣營協議，在第二輪投票時要互相幫忙，果然在第二輪選舉中，高市在第一輪得到的大部分選票都轉給岸田，這代表未來高市陣營，特別是安倍晉三的勢力仍會保持一定程度的影響力，安倍還有推動自己政策的空間，其中可能包括安倍個人與台灣方面進一步的交流。

福田圓分析，這次選舉對日本外交政策，特別是對中及對台政策影響不大，因為這次選舉中，四位候選人都認為日本需應對中國軍事威脅。未來安倍晉三仍會在新內閣保持一定影響力，「親中派」的二階俊博權力弱化，從台日關係來看，這樣的結果可以說還不錯。（日本法政大學）

另外，在這次選舉中，明顯看出自民黨幹事長二階俊博權力弱化，自民黨高層中，安倍晉三跟日本副首相麻生太郎保持實力，這樣的結果，從台日關係來看，應該可以說還不錯。

福田圓認為未來岸田文雄的挑戰，是如何和安倍晉三等比較靠鷹派的保守勢力間取得平衡，這次選舉中，岸田為了得到安倍的支持，岸田立場跟過去不太一樣，例如支持自衛隊保有「對敵基地攻擊的能力」，對中國與朝鮮態度變得強硬。但無論如何，對岸田最重要的課題，仍然是如何好好應對新冠肺炎疫情，讓日本能邊進行經濟活動，邊防止另一波疫情發生。尤其現在日本的共識是「第六波疫情一定會發生」，關鍵在如何把疫情一定程度的控制下去，要真正討論岸田內閣對台政策等議題，需要持續觀察下去。