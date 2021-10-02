十一國慶｜彭于晏林志穎「祝福祖國」　今年賀壽台灣藝人特別多

台灣藝人對中共的政治表態想來是敏感話題，而2021年10月1日中華人民共和國國慶，為此獻上祝福的台灣藝人也並不在少數，根據內媒「觀察者網」整理，向「新中國」表達生日快樂的台灣藝人有數十人之多。

其中尤為受到矚目的是楊丞琳與張鈞甯在微博上發出「山河錦繡，盛世中華，祝新中國生日快樂」，以及曾因為奧運替中華隊加油而被控為「台獨」的鬼鬼（吳映潔）也在微博貼出「願祖國繁榮昌盛，生日快樂喔！」



張鈞甯在微博賀大陸十一國慶。（微博@張鈞甯）

而據「觀察者網」統計，今（2021）年已經祝福中國生日快樂的台灣藝人包括：歐陽娜娜、王大陸、賴冠霖、張鈞甯、陳立農、焦恩俊、林志穎、楊麗菁、徐潔兒、陳志朋、楊丞琳、陳妍希、信、彭于晏、阮經天、鬼鬼、陳意涵、辰亦儒、汪東城、董又霖、劉以豪、林佑威、卓依婷、文淇、郭品超、張韶涵、吳奇隆、黃品源等，將近30人，觀察者網稱為「與往年相比，今年發聲慶賀國慶的中國台灣藝人尤其多」。

包含張韶涵、吳奇隆、黃品源等三人則登上中國大陸央視「國慶晚會」，齊聲道「我是中國人，我愛我的祖國，在這裏祝福祖國的明天更美好」。

張鈞甯10月1日在微博轉發央視祝賀中華人民共和國72周年生日的貼文，寫道：「山河錦繡，盛世中華。祝新中國生日快樂！」而有眼尖網友發現，她發文的時間是9點4分，而她的生日是9月4日，暗藏玄機讓大陸網友直呼感動，「你生日的時間祝福祖國生日快樂，有心了。」

藝人張鈞甯先前被挖出碩士論文，因題目提到「我國」兩字而被指台獨藝人，事後親自發聲回應，並稱「兩岸中國人都是中華民族的組成部分，我不是台獨，五千年中華文明讓我們學會的是堂堂正正頂天立地的中華兒女之道。」強調她一直堅定認同自己的中國人身分。大陸官媒隨後也發文質疑張鈞甯「被台獨」事件疑似是民進黨對大陸的「認知作戰」，要大陸網民不要上當。