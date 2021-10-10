專訪｜指「統一」在台灣發酵　張亞中提三點：蔡英文已無法回頭

國民黨主席由朱立倫當選，但談起整場選舉過程中最大的「旋風」，卻是由孫文學校總校長張亞中所颳起，《多維新聞》特別專訪張亞中，深度了解他對兩岸和平、統一與國民黨今後路線的具體想法。內容稍經編輯後轉載於《香港01》。此為第三篇。



對於張亞中本次締造的旋風，和韓國瑜過去締造的「韓流」相比，有何異同？張亞中表示，兩邊都觸及到了底層民眾關心的問題，例如韓國瑜說「莫忘世上苦人多」，兩岸之間兵兇戰危，以及國民黨在思想上被「李登輝化」，有必要掃除李登輝思想障礙，同時他也追打蔡英文禍國殃民的惡行，他與韓國瑜相同的地方在於，都是對現階段的民進黨有所不滿。

但張亞中指出，他與韓國瑜最大的不同之處是，韓國瑜那時候最強的就只有對民進黨的反感，而他則提出了解決問題的方法，就以兩岸關係來說，他提出了解決敵對走向和平，完全用正面、方法，去提出解決之道，他所得到30%的黨員票（6萬631票，換算約32%的得票率）不只是對國民黨的失望而已，更是看到了國民黨的希望，這是很大的不同。

孫文學校總校長張亞中接受多維新聞專訪，他強調應該用「如何統一」的論述，對抗綠營的「如何台獨」。（楊騰凱／多維新聞）

國民黨並非迴避統一

那麼就國民黨主席選舉結果，朱立倫的當選是否代表黨員「迴避統一」？張亞中表示，自己不會這樣子看待。他指出，這次選舉意義在於，自己打開了塵封30年的國民黨黨魂，且得票結果不是3%，而是30%。張亞中分析，這30%是自主的選民，因為自己沒有派系，沒有花資金，這些選票完全就是靠演講，靠感動黨員所得來，他認為，其他黨員或許也有人認同他，只是別人一說張亞中如果當選黨會分裂，所以被嚇到了而已，未來那些黨員仍可能轉為支持他。

張亞中進一步表示，2019年（「習五點」提出）以後，「統一」的議題在台灣發酵，可是當時對「統一」的定義是「被統一」，而他的參選，的確又在台灣挑起了「統一」的議題，不同的是，這次是朝向「如何統一」來討論。張亞中說，雖然兩者都是「統一」，但意義不同，在台灣，只要「如何統一」的問題持續發酵，那就是有意義的事情，因為問題不再是「如何台獨」跟「反台獨」而已，在這兩點問題上，國民黨對民進黨可謂毫無招架之力。張亞中強調，要用「被統一」去打「如何台獨」是一件很困難的事情，所以只能用「如何統一」來對抗。

國民黨主席選戰旋風：（點選大圖瀏覽）

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如果國民黨主席選舉落幕後，台灣再度丟失對「統一」的討論，那麼「統一」的話語權是否將進一步落在北京手上？對此張亞中表示，越不談，話語權就越在北京手上。張亞中指出，「一國兩制」這四個字，在台灣當前主流論述中，就代表「被統一」後的政治安排，可是如果一直在「一國兩制」的框架上去思考的時候，台灣老百姓其實很容易就被民進黨給死死扣住。

三個因素 蔡英文已無法回頭

張亞中直言，很多東西是「名詞」限制了大家思考的空間，在北京的體制之中，「一國兩制」已經是主流論述，故沒有一個學者願意去挑戰，所以只能儘量去「解釋」，把「一國兩制」解釋成你要的東西。有解釋空間也是你（北京）的善意，可是民進黨就會回一句話說，「一國兩制」最後的結果就是香港，這會讓大家增加了很多「溝通的成本」，所以他才會提出，如果北京是談「統一後」怎麼做，那他談的就是「如何統一」，尋求創造一個開放選項的可能。

至於台灣雙十節即將到來，蔡英文可能對兩岸關係有所表述，同時解放軍對台灣的壓迫力道也在增強，怎麼看接下來的發展？

張亞中認為，蔡英文從2016年以後已經走上一條不歸路，在美中台的三角關係之間，蔡英文不接受九二共識，使台灣跟大陸之間的線斷掉了，此後蔡英文就只剩下對美國的這條線，這也導致無論吃萊豬還是買武器，蔡英文都被美國予取予求。第二，在當前美國與中國大陸的高度對抗之下，美國也不會允許蔡英文與大陸勾搭。第三，蔡英文長時間藉由「仇中」所創建的政治資本，她不會輕易將之毀掉。

張亞中表示，上述三個因素促成蔡英文無法再回頭，而同時蔡英文也已經走到了自己能走的最遠一步，就是「中華民國台灣」這六個字，回到了「獨台」的路徑，至此，蔡英文也不可能再往下走了。張亞中不禁反問，雙十節到來了，「蔡英文又還能說什麼？」