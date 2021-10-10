蔡英文雙十提「四大堅持」　朱立倫：強加民進黨式的偏頗共識

蔡英文雙十演說提出包括兩岸互不隸屬、中華民國台灣前途遵循台灣人民意志等「四大堅持」作為最大公約數。對此，朱立倫強調，蔡英文的共識完全偏頗，只是希望把民進黨式的共識強加在所有熱愛「中華民國」的人身上。

10月10日，國民黨在中央黨部舉行「慶祝中華民國110年國慶日升旗典禮」。國民黨主席朱立倫強調，國民黨是孫中山信徒，所以更應該捍衛中華民國、堅持自由民主。他更表示，兩岸互動需尊重孫中山先生創建中華民國110年的「事實」，相互尊重、相互交流。



蔡英文雙十演說還提出「四大堅持」，包括「堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志」等。稱這是「台灣人民給我們的底線，也是我們的最大公約數」。

對此，朱立倫批評，「台灣要有大家的共識，不是民進黨的共識，而是全體台灣人民的共識，也就是希望我們能捍衛中華民國，我們的國家是中華民國、我們的家園是台灣，缺一不可，蔡總統不斷忽略我們國家、中華民國，只是希望用民進黨式的共識強加在所有熱愛中華民國的朋友身上，這點完全是偏頗式的共識」。

針對蔡英文雙十談話，朱立倫強調，台灣要有大家的共識，不是強加民進黨式的共識。（國民黨提供）

他說，民眾最大的共識就是希望安居樂業、希望和平繁榮，蔡英文有沒有辦法讓民眾安居樂業？讓民眾能享受和平繁榮？而不是用一黨之私造成民眾今天不安，也不能造成兩岸緊張，更不能讓民眾失去安居樂業的權力，這才是我們民眾所期待的。

出席活動的前總統馬英九也表示，過去他擔任總統的八年間，四次投書美國媒體，一律署名「中華民國總統」，前總統李登輝亦是如此署名。然而，近來蔡英文總統投稿美國期刊《外交事務》（Foreign Affairs）時，卻署名為「台灣總統」（President of Taiwan），讓「中華民國」變不見。到底蔡英文是哪一國的總統？慶祝哪一國的國慶？是否想要變更國號？

當地時間10月10日，國民黨在中央黨部舉行「慶祝中華民國110年國慶節升旗典禮」。朱立倫、馬英九等人皆出席。（國民黨供圖）

馬英九更指出，蔡英文執政5年來，每逢國慶，身為主角的中華民國就好像變成配角，只剩下台灣、公元紀年與雙十圖騰，卻不見中華民國，成了名符其實的「雙十節」，今年的國慶logo設計甚至只剩「台灣國慶節」。