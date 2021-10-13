遭國台辦批「卑劣兩面手法」　陸委會發布短片籲平等對話

大陸國台辦10月13日批評蔡英文政府，「一面聲稱願意對話，一面變本加厲勾連外部勢力謀獨，是卑劣的兩面手法」。台陸委會當天下午則發布政策宣傳短片，呼籲兩岸通過「平等對話」解決分歧。



10月13日，大陸國台辦舉行例行記者會。針對蔡英文此前投書外媒稱，「願在對等不設政治前提原則下持續以開放態度與大陸展開對話」，大陸國台辦發言人馬曉光表示，大陸的態度是明確的、一貫的，「九二共識」是兩岸關係發展的共同政治基礎，也是兩岸協商對話的共同政治基礎。堅持體現一個中國原則的「九二共識」，對話溝通不是問題；否認「九二共識」、背離一個中國原則，任何對話交往都無從談起。

他批評，2016年以來，是民進黨當局否認「九二共識」，破壞對話基礎，關閉了兩岸協商對話的大門；「民進黨當局一面聲稱願意『對話』，一面變本加厲勾連外部勢力，進行謀『獨』挑釁，這種卑劣的兩面手法，既是對島內同胞、也是對國際輿論的欺騙操弄」。

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恰巧的是，台陸委會當天下午發布「和平、對等、民主、對話」政策短片，呼籲兩岸透過平等對話解決分歧，傳達政府維持現狀、善意對話的不變立場，共同建構良性的兩岸關係。

台陸委會指出，此部短片以「對話」為主軸，是呼應蔡英文雙十演說所表達之理念，兩岸解決分歧，必須透過平等對話，這也是兩岸關係之核心關鍵。「在兩岸關係的立場上，我們的善意不變、承諾不變，維持現狀就是我們的主張，我們也會全力阻止現狀被片面改變」。

針對台灣立法院長游錫堃日前再次表明2028年前可望美台建交，馬曉光笑稱，這個白日夢，帶到棺材裏也實現不了。（YouTube）

台陸委會強調，近期中國大陸對台進行頻繁軍演及對台參與國際組織之打壓等，只會加深兩岸隔閡與認知差距，無助良性互動發展。「我們期待兩岸關係和緩，我們不會冒進，但絕對不要認為台灣人民會在壓力下屈服」。

台陸委會表示，兩岸應相互尊重、務實對話解決問題。期盼在「和平、對等、民主、對話」的基礎上，兩岸能夠透過不設前提的對話，重啟良性互動，保障民眾福祉。