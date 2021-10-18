高雄大火︱確定3名陸配遇難　兩岸協助家屬來台奔喪處理後事

高雄「城中城」大樓日前發生大火，造成46人不幸身亡，其中包含3名陸配。台陸委會、海基會日前派人前往高雄慰問，並將加速陸籍親屬來台奔喪的許可程序。大陸國台辦日前也稱，將積極協助家屬處理各項善後事宜。

10月14日，台灣高雄市鹽埕區「城中城」大樓發生火災，造成46人不幸身亡，41人輕重傷，罹難者平均年齡62歲。台陸委會證實，其中有3名陸配不幸罹難。

針對有陸配在高雄大火不幸遇難，國台辦與陸委會皆表示將積極協助家屬善後。圖為陸委會發言人邱垂正（左）與國台辦發言人馬曉光（右）。（楊家鑫／多維新聞；微博＠國台辦發布）

台陸委會日前表示，陸委會及海基會10月16日共同派員前往高雄，至殯儀館向三位罹難陸配及其他罹難者致祭表達哀悼，並慰問因本次火災不幸罹難的陸配家屬。

台陸委會指出，陸配家屬表達希望台政府能協助陸籍親友儘速來台奔喪，海基會已經與陸方有關部門進行聯繫，雙方將全力協助陸籍人士辦理來台相關文件證明；同時台陸委會已於15日協調移民署，將加速陸籍親屬入境許可作業程序，便利渠等來台奔喪及辦理後續事宜。

台陸委會表示，目前高雄市府已經啟動安排一對一社工關懷慰問機制陪伴家屬。至於陸籍家屬入境後之檢疫、檢測、奔喪及處理喪葬等事宜，陸委會、海基會與高雄市府已建立聯繫機制，將在兼顧疫情防控的需求下，提供家屬必要的協助。

高雄大樓暗夜惡火 釀46死重大慘劇：（點擊大圖瀏覽）

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此外，大陸國台辦發言人馬曉光10月15日也表示，對罹難的大陸配偶表達深切哀悼，正在抓緊了解情況，將積極協助家屬處理各項善後事宜。