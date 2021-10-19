陳同佳案︱潘曉穎母親要求對質投案　台官方：港府推諉所致

香港反修例事件的導火線「陳同佳案」近日再受關注，受害者潘曉穎母親日前再度要求陳同佳當面對質，並現場打電話到台灣投案。對此，港警重申陳同佳在港服刑後已是自由人，無法介入。台陸委會則批評，港方推諉卸責，不能說一點責任都沒有。

綜合台灣《中國時報》、《聯合報》、香港電台等媒體報道，在台殺害女友並棄屍逃回香港的港男陳同佳，是港府修訂《逃犯條例》，引發反修例示威的導火線，這讓陳同佳案不再是單純的刑事案件，深陷台港、兩岸政治漩渦。



後來即便陳同佳2019年10月在香港涉洗黑錢罪服刑完畢後出獄，稱願意赴台投案，依舊被台政府以「台港官方司法互動」為前提「卡關」。日前傳出陳同佳已離開港警的「安全屋」。

陳同佳案深陷政治漩渦（點擊看大圖）：

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受害者潘女的母親日前指出，她擔心已離開安全屋的陳同佳會殺害她，然而香港警方一直沒有聯絡她，也沒關注她的人身安全。更稱台灣早已向陳同佳提供投案的電話號碼，但對方諸多借口，一直未致電。

潘母表示，邀請香港保安局局長鄧炳強、陳同佳及其父母、協助他的聖公會教省秘書管浩鳴等人，10月20日上午到港府總部門口面對面問清楚，她也會預備一支電話，內有投案電話號碼，供陳同佳履行承諾，當場致電台灣方面投案。

她說，既然港府無能力處理，希望中聯辦主任駱惠寧介入，協助儘快解決事件，又指陳同佳已差不多出獄2年，案件不應再拖。此外，潘母也強調，潘家從沒收取台灣方面提出的賠償。

鄧炳強重申，陳同佳在香港犯的罪已服刑完畢，港警無法介入一個自由人的行為。(AP)

另一方面，鄧炳強10月18日表示，陳同佳在香港犯的法律已服刑完畢，在法律上，他在香港所涉及的罪行已完結。香港有不少殺人犯，刑滿出獄後也要正常生活，而陳同佳在服刑後已是自由人。

關於是否會協調潘母和陳同佳對話，鄧炳強指出，香港保安局在這件事中無法扮演任何角色，他無法要求「一個人是否願意見另一個人」。

報道稱，陳同佳已知潘母的邀請，但他不會出席。管浩鳴也表示「不會出席」。「相信大家都清楚台灣方面暫時不同意簽發入境證給陳同佳赴台自首」，台灣律師在去年底已代表陳同佳向有關部門表示赴台自首的意願，暫時未有進一步消息。

蔡英文政府的「撐香港」，被港府視為亂港黑手，這讓台港官方關係陷入冰點，台灣駐港官員也被迫歸零。（吳逸驊／多維新聞）

對此，台陸委會發言人邱垂正表示，陳嫌的投案專線台方至今沒有接到任何陳同佳方面打來的電話。此外，陳嫌如果要投案，涉及雙方司法互助和管轄權等問題，一定要雙方機關提交相關證據，才有陳嫌來台入境問題，「港方不能說一點責任都沒有」。

邱垂正說，對港方消極、推諉、卸責說法與態度，表示遺憾，呼籲港方與我方商討解決之道，早日還給被害者及家屬公道。