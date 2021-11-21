大陸宣布與立陶宛外交關係降為代辦級　陸委會：停止反制挑釁

中國大陸外交部今日（21日）表示，立陶宛不顧中方抗議和反覆交涉，允許台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」。中方對此表示強烈不滿和嚴正抗議，決定將中立兩國外交關係降為代辦級。

台灣大陸委員會對此回應稱，中國大陸應尊重國際規則秩序與台海現實，停止謬論與反制挑釁，務實理性處理其對外及兩岸關係。



陸委會表示，台灣與立陶宛相互成立代表處、發展雙邊友好合作關係，這是國際社會成員交往的基本權利，並非中國大陸所稱的內政事務，其無權置喙。

陸委會又稱，中共當局採取政軍與經濟制裁手段，干預介入其他國家的主權行為、在國際散布其錯誤「一中原則」的不實論述，更不斷阻撓打壓台灣與其他國家正常互動。此種破壞國際關係原則與損害台灣人民國際生存空間的行徑蠻橫不堪。

陸委會又表示，駐立陶宛台灣代表處正式成立、意義重大，彰顯雙邊共享核心價值及人民深厚的友誼，這是主權國家應有作為和台灣人民的共同期待，國際社會均支持肯定。正告中國大陸尊重國際規則秩序與台海現實，停止謬論與反制挑釁，務實理性處理其對外及兩岸關係。

據早前報道，中國大陸外交部21日表示，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。一個中國原則是國際社會普遍共識和公認的國際關係準則，是中國大陸同立陶宛發展雙邊關係的政治基礎。中國大陸政府從維護中立關係的善意出發，一再警示立方不要再做背信棄義的事情。遺憾的是，立陶宛無視中國大陸政府的嚴正立場，罔顧雙邊關係大局，罔顧國際關係基本準則，執意允許以台灣名義在立陶宛設立「代表處」，在國際上製造惡劣先例。

中國大陸外交部稱，鑑於中立賴以建立大使級外交關係的政治基礎遭到立方破壞，中國大陸政府為了維護自己的主權和國際關係基本準則，不得不將中立兩國外交關係降為代辦級。立陶宛政府必須承擔由此產生的一切後果。中方敦促立方立即糾正錯誤，不要低估中國大陸人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。