新冠疫苗｜台醫院公布AZ混打高端試驗結果　抗體較兩劑AZ高逾1倍

新冠疫情持續，多國相繼展開混打疫苗試驗。台灣台北市長庚醫院歷時3個月研究，周六（4日）公布阿斯利康疫苗（AZ疫苗）混打台製高端疫苗試驗結果，顯示「AZ+高端」疫苗組的抗體較「AZ+AZ」高逾倍。



據計劃主持人、林口長庚分子感染症研究中心主任陳志榮介紹，長庚醫院今年8月展開上述試驗，9月起陸續收案100人，年紀介於22歲至62歲之間，其中一半接種兩劑AZ疫苗，另一半第1劑接種AZ疫苗、第2劑接種高端疫苗。

試驗結果發現，在接種第2劑疫苗後第10天，「AZ+高端」組的中和抗體效價，較「AZ+AZ」組高出1.8倍，到第28天，「AZ+高端」組抗體仍顯著高出「AZ+AZ」組約1.1倍。研究還發現，同樣是「AZ+高端」組，疫苗接種間隔時間亦會影響中和抗體效價，間隔4至6周者抗體效價約較8至10周者高1倍。

此外，自3月31日起，長庚醫院追蹤院內683名員工接種疫苗後的抗體變化，顯示以接種兩劑AZ疫苗最低，其次為AZ混打莫德納疫苗，最高則為接種兩劑莫德納疫苗，而接種兩劑AZ疫苗者的抗體效價僅為兩劑莫德納疫苗者的7%。陳志榮表示，經進一步分析AZ混打莫德納疫苗的保護力，發現兩劑間隔超過12周，抗體生成效果較不好，建議想混打的民眾應選擇8到10周之間。