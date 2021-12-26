吳宗憲兒子吸毒被捕曾揚言「炸政府」　吳宗憲：懇請法官從重量刑

吳宗憲兒子鹿希派（本名吳睿軒）12月26日凌晨被警方查出抽大麻捲煙，當場遭逮捕，鹿希派則表示，自己在夜店接受不明友人「請煙」，結果誤吸到大麻捲煙。據了解，鹿希派2018年曾因揚言要「炸台北市政府」犯恐嚇公眾危安罪嫌。



吳宗憲面對兒子再度闖禍，對此回應表示「子不教，父之過，生養教陪，這個是我們為人父母所應該要負的責任」。他提到，「法律是道德的最基本標準，懇請法官，從重量刑。」

吳宗憲兒子鹿希派曾多次惹出麻煩，圖為此前鹿希派揚言炸政府，由父親吳宗憲陪同道歉。（聯合報）

據台北市信義區警方表示，今年23歲的吳睿軒並無毒品前科，被帶返警局後他坦承吸煙，但否認事先知情「該煙是大麻煙」，強調自己是「誤吸」到大麻捲煙。警方表示，吳睿軒尿液結果呈現二級毒品陽性反應，依涉《毒品危害防制條例》於26日中午移送台北地檢署複訊。檢察官訊問後，下午2時許諭令吳睿軒新台幣10萬元交保。

據了解，吳睿軒2018年曾在Instagram發文，寫道「女友生病要是沒好起來，我就做炸彈炸台北市政府，全民賠罪」犯下恐嚇公眾危安罪嫌，後遭士林地檢署傳喚，但吳睿軒表示相當後悔，後檢察官要求他當庭寫悔過書，裁處緩起訴1年，6個月內支付新台幣50萬元。吳宗憲對於兒子闖禍表示「該罰就罰」，並要求其兒子自己支付新台幣50萬元。

吳宗憲是台灣綜藝天王。（視覺中國）

鹿希派在「炸政府」風波後退出隸屬的經濟娛樂公司，自己做音樂，預計近期將發唱片，但卻在聖誕節涉入大麻風波。吳宗憲26日接受媒體訪問表示，「子不教、父之過」他也提到「懇請法官，從重量刑。」

台灣《毒品危害防制條例》將大麻劃分為二級毒品，若吸大麻可處3年以下有期徒刑，持有大麻則處2年以下有期徒刑、拘役或新臺幣20萬元以下罰金。