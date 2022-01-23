台灣昨暴增82宗本土病例　柯文哲：疫情沒有辦法控制，應該是擴散

台灣本土新冠肺炎疫情升溫，在昨日（22日）新增130宗確診病例，其中多達82宗本土個案。

曾任台大醫學院教授的台北市長柯文哲昨日表示，他判斷目前當地疫情應該沒有辦法控制，應該是擴散。但現在局面和去年5月不一樣，台灣已接種一劑疫苗的人口比例已經接近80%，第二劑也大概75%，在群體中有相當程度保護力，因此他認為應該維持二級警戒。



柯文哲表示，台北市目前先開劍潭的加強版專責防疫旅館，本來計劃是有234個床位，如果數量多，會開第二間、第三間。但也許確診沒有症狀，可以用居家隔離，戰術需隨情況調整，他判斷目前疫情應該沒有辦法控制，應該是擴散。

柯文哲又說，他的態度是原則上維持二級警戒，但不影響民生和經濟活動的開始加嚴，看疫情變化再調整防疫戰術，但疫苗該趕快打。

柯文哲又指，現在Omicron傳染速度很快，但插喉、呼吸衰竭死掉的還沒有，所以是一定程度上流感化，他呼籲大家不要那麼緊張。

據早前報道，台灣內政部長徐國勇昨日宣布，農曆新年期間宗教場所、宗教集會活動防疫措施、共同性的措施每天都要做，包含實聯制、量體溫，亦要提供洗手或消毒用品等，並加強環境衛生。

徐國勇又表示，集會活動方面，所有民選公職人員及政府官員停止拜票等活動，同時必須防止聚集、群聚等場所，停辦容易聚集擁擠的人潮、難以維持社交距離的集會活動，包括搶頭香、遶境、遊行、搶春遊等。宗教活動參與人數達到500人以上必須提報防疫計劃，經過舉辦地區地方政府同意後始得辦理。