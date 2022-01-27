台灣疫情｜清零還是共存？　台專家憂完全放棄防疫每日或錄50宗死

新冠肺炎疫情爆發逾兩年，全球多個國家（地區）開始對「病毒共存論」進行探討。在台灣，台大兒童醫院主治醫師李秉穎警示，若台灣完全放棄防疫，每日或錄50宗死亡個案。



李秉穎警示，若台灣完全放棄防疫，每日或錄50宗死亡個案。（聯合新聞網）

據《中國時報》報道，李秉穎周三（26日）進行名為「新冠病毒防疫的過去與未來」專案報告。他表示，台灣現在可能在「清零」與「共存」上抉擇，算是過渡期，若完全放棄防疫，對台灣仍是不可承受的負擔，會造成很大衝擊、醫療系統無法負荷，間接地也會重傷經濟。

至於台灣何時才能完全與病毒共存，李秉穎認為，民眾免疫力要提升到幾乎百分之百；他還呼籲仍未接種新冠疫苗的20%至30%的人口要盡快完成疫苗接種，「可以打第三劑的人盡快去打第三劑，至少會有助控制病毒傳播。」他又強調，接種新冠疫苗是非常重要的。

被問及台灣會否形成群體免疫，李秉穎對此有所保留。他說，過去公共衛生學者認為疫苗接種率達到70%或80%就可達到群體免疫，但現在看來，Omicron變種病毒感染可能無症狀、輕症但還是有傳染力的。

而對於台灣的疫情會否清零，李秉穎以去年5月全台大規模爆發本土疫情舉例，「去年5月那一波大家認為清零不可能，但最後也做到了」，他認為民眾的配合是重要因素。此外，他還擔心，完全解封、沒有管制後會造成過高致死率，尤其是未有接種疫苗的人群，「除非是極權國家，否則無法要求人民百分之百接種。」