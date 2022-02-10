台灣疫情｜全台增37宗本土病例　醫生警告倘鬆懈兩周變下一個香港

台灣中央流行疫情指揮中心今日（10日）宣布，全台新增83宗新冠肺炎確診病例，包括37宗本土、46宗境外輸入病例，而本土個案中，有6例屬於感染源不明且橫跨新北、高雄、屏東的家族群聚。另有醫生警告，現在全世界只剩台灣有機會壓住變種病毒Omicron引起的疫情，但只要放掉幾個案例，不努力匡列，只要兩周的時間，就可能變成下一個香港，數萬人確診。



陳時中說明指需留意3宗群聚。（影片截圖）

指揮官陳時中說明，新增本土個案只有11宗為匡列隔離者陰轉陽，屬桃園亞旭案相關接觸者，其餘26宗則較令人擔心，尤其需留意3宗群聚，個案來自新北嘉聯益公司群聚居多，共涉15人。上述感染源不明家族群聚方面，共涉6名具親友關係的確診者，為一家族大姐、三姐、四姐家庭出現確診情形，他們曾在高雄家中新年團聚，曾過年期間赴苗栗旅遊，由於案例有跨縣市活動，足跡廣泛，研判影響層面可能較廣。

另一方面，醫師沈政男周三（9日）在Facebook發文表示，台灣能把Omicron疫情壓成這樣，就是因為努力追求清零，且是靠疫調與隔離，而非戴口罩、打疫苗。他又提到，雖然現時有些不明感染源的案例，但這不代表社區有很多感染黑數，因為omicron是一種很嘈雜的變種，如果數目很多，不可能社區靜悄悄，「看看香港，每天翻倍，今天已經新增上千了，你要怎麼隱藏黑數？」

最後他表示，香港之所以大爆發，可能是疫調與隔離做得不夠綿密與精準，而讓病毒繼續在社區散播，又指台灣只要放掉幾個案例，不努力匡列，只要兩個禮拜就會變成下一個香港，變成幾萬人確診。