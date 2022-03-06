台老翁接到詐騙電話執意匯款　妻子苦勸無效終找這人來成功阻止

台灣高雄橋頭71歲孫姓老翁，日前接到詐騙集團來電，對方假冒網購食品公司的會計稱，作帳時設定錯誤，誤將購買食品費設12期扣款，要求對方匯款5萬元台幣解除；當下在旁妻子聽聞，向老翁勸阻，他卻深信不疑要外出匯款。妻子無奈報警求助，經警察輪番勸說下，老翁才打消念頭。



孫姓老翁日前在家中接到詐騙集團來電，對方假冒網購食品公司的會計，在電話另一頭謊稱，誤將老翁購買食品的費用設定成分12期扣款，要求孫男到郵局操作ATM，匯款5萬元台幣來解除設定。

台灣高雄橋頭71歲孫姓老翁日前接到詐騙集團來電，執意要外出匯款，妻子報警一同勸丈夫。（聯合新聞網授權使用）

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當下孫姓老翁聽聞深信不疑，在旁聽著他講電話的妻子，不斷說「這是詐騙」；豈料，掛完電話後，老翁竟不顧妻子勸阻，還準備要出門匯款，老翁還認為自己是公務人員退休，不會受騙上當。妻子無奈報警求助，還向警方表示，自己丈夫接到詐騙電話，聽不進去，還執意要去匯款。

警察到場後，發現對方來電有異，經妻子與警察輪番苦勸之下，才終於讓孫姓老翁打消匯款念頭，也同時化解老夫老妻之間因詐騙而起爭執。

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