影片曝光｜台男放火燒死8家人　消防員見幼小身軀燒至碳化淚崩

台灣新竹市東大路一間輪胎行15日晚間發生嚴重火警，現場頻傳爆炸聲引起附近居民恐慌，據了解，屋主31歲的小兒子陳彥翔涉嫌縱火，造成全家8口死亡悲劇。



陳彥翔昨晚因洗碗問題和媽媽吵架，出門購買汽油後返家，在晚間10時縱火，屋內因有許多易燃物品，火場不斷傳出爆炸聲。

死者包括4名小童 最小未滿1歲（點擊放大瀏覽火災情況）▼▼▼

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一名楊姓男子昨晚在現場直播，畫面中可見，大火瞬間蔓延整間鐵皮屋，消防人員到場後，約花費20分鐘將火勢撲滅。

東大路這間輪胎行一家三代11口，平時都住在輪胎行2樓。起火當下陳姓屋主的妻子、女兒、2位媳婦還有4名孫子（年齡分別為1、3、6、7、28、28、34、56歲）都在2樓休息。

事件造成全家8人死亡，包括屋主妻子、女兒、大兒子妻子、陳彥翔妻子共4名大人，以及陳彥翔的3個孩子、大兒子未滿1歲孩子，遺體也因大火燒到難以辨識，僅能從體型判斷大人或孩童。

附近住戶受訪指出，陳彥翔從汽修相關科系畢業後，曾在家裡幫忙修車一段時間，但因跟家裡理念不合，之後到外面工作。

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