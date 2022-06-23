台S-70C反潛直升機墜毀機工長全身95%燒傷　海軍初判疑尾旋翼失效

台灣海軍反潛航空大隊一架S-70C反潛直升機周三（22日）執行試飛科目操作時，疑因裝備故障墜毀，造成機上陳姓正駕駛、鄭姓副駕駛、郭姓檢驗士和劉姓機工長受傷，其中劉姓機工長傷勢最重，有95%二到三級燒燙傷。周四（23日），海軍初步研判事故原因，指依塔台目視、飛行員口述，事故疑似是尾旋翼失去效能，惟檢視通聯，駕駛並未提及機械故障等問題，仍需進一步調查。



該架S-70C反潛直升機疑似裝備故障於左營神鷹基地跑道重落地，4名傷者被送院治療。據醫師介紹，重傷劉姓機工長周四凌晨2時許，血壓、心跳、呼吸出現變化，醫療團隊為其裝上葉克膜，仍積極搶救中。至於其餘3人病情相對穩定，其中一人燒傷面積約21%，會在加護病房觀察數日，情況穩定後就會轉一般病房，另2人因有一些傷口或骨折，亦會再觀察數日再出院。

針對失事原因，海軍參謀長蔣正國中將在國防部例行記者會上表示，仍在調查事故原因，惟檢視通聯紀錄，正副駕駛均無提及機械故障等問題。他稱，初步依塔台目視情形、飛行員口述等方式，研判疑似飛機喪失尾旋翼效能，但確切肇因仍要進一步調查釐清，同時依規定進行全機隊特檢，確保飛航安全。他又指，目前仍在進行飛安調查，涉事S-70C能否修復，要針對受損狀況進一步評估，軍方亦會持續藉嚴格人員訓練落實考核機制。