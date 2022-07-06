台灣疫情｜增逾3.4萬本土病例、95死　首現本土Omicron BA.5個案

台灣中央流行疫情指揮中心宣布，當地今日（6日）新增34499宗新冠肺炎本土病例，新增275宗中重症，再多95人死亡，另增78宗境外輸入個案。指揮中心又宣布，境內首現Omicron BA.5亞變種病毒本土個案，由美國境外輸入個案傳染給到機場接機的媽媽及哥哥，已匡列1名密切接觸者，檢驗結果為陰性。



新增本土病例年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市5324宗、台中市4669宗、桃園市3687宗、高雄市3608宗、台北市3110宗、台南市2902宗、彰化縣1880宗、屏東縣1362宗、雲林縣900宗、苗栗縣882宗、新竹縣878宗、宜蘭縣796宗、新竹市755宗、南投縣688宗、嘉義縣671宗、花蓮縣607宗、台東縣492宗、基隆市449宗、嘉義市424宗、澎湖縣219宗、金門縣162宗、連江縣34宗。

指揮中心公布台灣新增4宗Omicron亞型變異株BA.5確定病例，分別為2宗本土個案及2宗境外輸入。其中境外輸入的為1男1女，年齡皆為未滿10歲，為今年7月4日公布之邊境攔截Omicron亞型變異株BA.5境外輸入確定病例同住家人（指標個案）。3人目前皆已隔離期滿。而本土個案同為1男1女，年齡分別為30多歲及50多歲，為指標個案相關之家庭群聚。他們曾於6月19日至機場接送前述3人至防疫旅館。目前男患者已隔離期滿、女患者隔離至7月7日。匡列相關接觸者共1人，為男患者友人，檢驗結果為陰性，列自我健康監測。

台灣首現本土Omicron BA.5個案，屬美國境外輸入個案傳染給到機場接機的媽媽及哥哥。（聯合新聞網）

至於新增本土死亡個案為52男43女，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、87宗具慢性病史、62宗未接種3劑新冠疫苗。確診日介於今年5月7日至7月3日，死亡日期介於5月24日至7月3日。截至目前，台灣累計3964188宗確診，分別為15176宗境外輸入、3948958宗本土病例、36宗敦睦艦隊、3宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中。2020年起累計7223宗死亡病例，其中7208宗屬本土。

另一方面，染疫後是否出現「長新冠」後遺症問題為未來一大考驗，衛生福利部中央健康保險署今發新聞稿指出，據各國報告顯示，約有三成至六成的染疫個案在康復60天內持續出現長新冠症狀，超過半數都出現疲倦症狀，另有部分出現喘、關節痛、胸痛、咳嗽、嗅味覺異常等症狀。

去年12月，當局推動「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，只要確診者在解除隔離後6個月內出現不適症狀，都可運用整合門診一站式看診。據健保署醫務管理組科長呂姿曄指，截至7月5日，染疫康復者計畫累計收案1917人，以41歲至50歲年齡層為最多，佔21.5%，其次是31歲至41歲，佔約22%；其中1909人在門診看診、8人住院，相較之下，全台確診人數已逼近400萬人，就醫比例並不算高，這或與今輪疫情多為輕症有關。