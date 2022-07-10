Benz自燃成火球險爆炸　司機急下車逃命　旁邊途人竟淡定買飲料

台灣彰化7月9日晚間發生火燒車意外，一輛Benz私家車行經花壇鄉中山路二段時，前方引擎蓋突然冒煙，駕駛見狀緊急開往路邊，沒想到他才剛下車，車輛隨即起火燃燒，所幸沒有造成人員傷亡。不過，火燒車當下，許多市民都紛紛避開，卻有人淡定地在一旁飲料店買飲料，就怕發生爆炸，讓人不禁捏把冷汗。



事發於7月9日晚間6點多，據60歲吳姓駕駛表示，他駕車行經中山路時，發現前方引擎蓋冒煙，立即停在路旁，怎料下秒車輛就起火燃燒，現場烈焰沖天、不斷竄出濃濃黑煙，目擊民眾全嚇壞，所幸駕駛及時下車逃命，無人員傷亡。

消防局獲報後，隨即趕抵現場布水線灌救，迅速控制火勢，但Benz私家車已幾乎燒成廢鐵。特別的是，火燒車過程中，許多市民都紛紛避開意外地點，還有人直喊「好像要爆炸了，趕快走開」，卻有人仍淡定地前往一旁飲料店消費，形成對比。初步了解，該Benz私家車車齡22年，至於車輛起火原因，仍待相關單位進一步釐清。

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