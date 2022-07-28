台東顯著有感地震　黎克特制5.4級

撰文：許懿安
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台灣東部早上8時16分發生顯著有感地震，為黎克特制5.4級，台東縣最大震度4級。地震位置在台東縣政府東北方33.3公里，位於台東縣近海，震源深度43.6公里。

台灣交通部中央氣象局截圖
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