佩洛西訪台｜AIT公布訪台成員名單　將聚焦人權美台關係等8個議題

美國在台協會（AIT）於8月2日晚間宣布，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）率團訪問台灣。根據直播畫面，台外交部長吳釗燮及美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）在機場等候著佩洛西。航班於大約22時44分降落，機尾印有美國國旗。

AIT表示，國會訪問團將與台灣資深領袖會面討論美台關係、和平與安全，經濟成長與貿易、新冠疫情、氣候危機、人權、民主治理以及其他與雙方利益相關的重要議題。

AIT公布訪團成員，除了佩洛西之外，包括眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks；民主黨籍紐約州），眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano；民主黨籍加州），眾議員戴爾本（Suzan Delbene；民主黨籍華盛頓州），眾議員克里什納莫迪（Raja Krishnamoorthi；民主黨籍伊利諾州）以及眾議員安迪‧金（Andy Kim；民主黨籍紐澤西州）。

圖左戴藍色口罩為AIT處處長孫曉雅。（台灣外交部提供）

AIT表示，訪問行為國會議員出訪印太地區的一環。國會訪問團將與台灣資深領袖會面討論美台關係、和平與安全，經濟成長與貿易、新冠疫情、氣候危機、人權、民主治理以及其他與雙方利益相關一共8個重要議題。

佩洛西航班機尾印有美國國旗。（台灣外交部提供）

佩洛西著一身粉紅色西裝下飛機：

