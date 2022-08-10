台灣疫情｜增2.36萬本土病例　15日起旅客免搭機前2日PCR陰性證明

台灣中央流行疫情指揮中心今日（10日）公布，當地新增23665宗新冠肺炎本土病例，增85宗中重症，再多25人死亡，另增143宗境外輸入病例。指揮中心同時宣布邊境管制再鬆綁，下周一（15日）起，所有赴台旅客取消搭機前2日內PCR陰性報告，但若境外篩檢陽性者，仍維持自採檢日起7日內暫緩搭機。



新增本土病例年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市4379宗，台中市2962宗，桃園市2675宗，台北市2627宗，高雄市2075宗，台南市1703宗，彰化縣1056宗，苗栗縣747宗，新竹縣730宗，新竹市611宗，屏東縣565宗，宜蘭縣546宗，雲林縣517宗，花蓮縣409宗，南投縣398宗，基隆市387宗，嘉義縣359宗，嘉義市265宗，澎湖縣253宗，台東縣224宗，金門縣161宗，連江縣16宗。

新增死亡個案為13男12女，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、24宗具慢性病史、14宗未接種3劑新冠疫苗。確診日介於今年5月19日至8月8日，死亡日期介於6月20日至8月7日。截至目前，台灣累計4801676宗確診，分別為22317宗境外輸入、4779305宗本土病例、36宗敦睦艦隊、3宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中。2020年起累計9298宗死亡病例，其中9283宗屬本土。

7月14日起，台灣開放台灣民眾、持有居留證及所有赴台轉機者，登機前免附2天內PCR證明。7月25日起新增持外國護照（不包含港澳）的6類人士可以入境。指揮中心表示，因應各國邊境管制政策逐步開放，經評估，多數國家已免除旅客搭機前檢驗報告規定，並考量現行台灣仍維持入境機場唾液PCR檢測及入境檢疫3+4等措施，可於邊境進行防疫。

當局宣布，下周一零時（航班表定抵台時間）起，所有赴台旅客搭機前取消持2日內PCR報告，旅客應事前安排檢疫處所、自備個人手機及完成線上健康/檢疫申報，扺台配合機場港埠唾液採檢及續行入境檢疫3+4規定。但為免疫病跨境傅播，境外篩檢陽性者仍維持自採檢日起7日內暫緩搭機。