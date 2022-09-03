美國宣布對台軍售　美台商會：非新增戰力　無法讓台應對封鎖威脅

近日，美國政府宣布批准價值超過11億美元的對台軍售計劃，對此，美台商會表示，這些都不是新增戰力，無法讓台灣應對封鎖威脅。



美台商會對美國持續對台灣提供安全援助表示歡迎，且預期拜登政府的對台軍售政策將持續聚焦在彈藥和後續維持，這符合美方對台的「不對稱戰力」規劃。然而，現有軍售觀點窄化到中國大陸對台灣發動攻擊的第一天（D-Day），而非全面評估其威脅，商會反對如此設限的做法。加上解放軍近期展現的模擬封鎖行動，顯示台灣面臨一系列威脅，需要一系列能力來應對；一旦台灣缺乏全面防衛的能力，將為解放軍製造可趁之機，美國現有的戰略模糊政策不容許美國清楚表態會填補這些落差。

商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，美台商會長期反對包裹軍售，不僅不符合常態運作，也引發政治時機考量的可能性；從美國兩艘軍艦日前穿越台海到是次對台軍售，都是美國面對中國大陸威脅的硬實力回應。

他又認為，選在周末假期來臨之前的周五（2日）下午5時宣布軍售是一個不合格的做法，稱以往美國去處理敏感軍售會選在下班前或長周末開始前宣布以沖淡敏感性；面對解放軍的壓力，拜登政府內似乎有一派想要透過軍售展現對台灣的堅定支持，但另外一派卻想通過這種巧妙時間點來淡化衝擊。