美國會將審議《台灣政策法案》　台灣前立委：若通過台海風暴開始

美國參議院外交委員會14日將審議《台灣政策法案》草案（Taiwan Policy Act of 2022），前民進黨立委郭正亮表示認為，美國參議院通過機率非常高，「只要參議院通過，台海風暴就開始了，且會主導未來美國和台灣的選舉」。



郭正亮指出，該法案值得大家關注，更稱比美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）訪台更嚴重。



《台灣政策法》全名為「2022年台灣政策法案」（Taiwan Policy Act of 2022），由美國民主黨籍參議員兼參院外委會主席梅嫩德斯（Bob Menendez）和共和黨籍參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）共同提出，原定8月3日在美國參議院外委會討論，但據中央社報道，最終因主席梅嫩德斯以須參與院會事宜為由，決定延期。

《台灣政策法》若通過，美方未來4年將在安全協助方面提供台灣近45億美元的援助，以增強台灣防衛能力，此法案還將指定台灣為「主要的非北約盟友」。郭正亮9日在TVBS政論節目《新聞大白話》指出，自己閱讀完該法案，認為這是美國有史以來，戰略最清晰的法案，而且有法律約束力，不像以前都是授權法案。

台灣前民進黨立委郭正亮。（資料圖片）

郭正亮分析，《台灣政策法》並非《台灣關係法》的加強版，而是新的法案。除「共同防禦」和「承認台灣」這沒做之外，包括介入台灣軍事規劃、執行細節，都寫進法案中。「駐美國台北經濟文化代表處」將改為「台灣代表處」，台灣並能成為非北約成員的主要夥伴，每一項目都非常敏感，美國國會要主導美台關係，提升到戰略清晰的程度。

郭正亮認為，《台灣政策法》對於國民黨、民進黨都很難拒絕，可是會有後果。他分析，9月14日美國參議院通過這項法案的機率非常高，若參議院通過了，台海風暴就開始了，很可能直接主導台灣、美國年底的選舉。

美國白宮國安顧問沙利文（Jake Sullivan）9月7日接受彭博社採訪曾表示，他將與國會領袖會面，討論《台灣政策法》（Taiwan Policy Act），他坦承「部分內容讓我們有些擔憂」，但並未詳細說明情況。

沙利文又表示，「我認為台灣周邊可能出現軍事偶發事件的威脅仍然顯著。」他強調，美國立場一直堅定不移，會持續反對任何以武力改變現狀的行為。