台東6.5級淺層地震　台灣多地至香港都有震感　台東有老屋倒塌

台灣9月17日21時41分在台灣台東縣（北緯23.05度，東經121.21度）發生6.5級地震，台灣高鐵列出第一時間暫停行駛。香港天文台亦接獲本地有感地震報告。



台灣中央氣象局指出，該起地震的地震深度為7.3公里，震央位於台東縣政府北方35.8公里，位於台東縣關山鎮。台媒《ETtoday東森新聞雲》指台東有老屋因此倒塌。據了解，目前暫未傳出有人員傷亡。



最大震度在台東池上6級；花蓮富里、台東市、高雄楠梓5級；其他地區皆為3至4級不等。受到地震影響，除台灣高鐵暫停行駛外，高雄市府宣布，高雄捷運立即暫停行駛一小時，待工作人員巡視軌道確認無異狀後恢復行駛。

台媒《ETtoday東森新聞雲》報道，台灣中央氣象局2020年參考日本做法，將震度細分為0~4級、5弱、5強、6弱、6強及7級，一共10個等級。而此次地震是改制以後，首次出現「6強」的震度。地震發生後，台東有位居民的老屋因此倒塌。

此次全台灣各地震度依照新制度為台東縣6強，花蓮縣5強，高雄市5弱，南投縣、台南市、嘉義縣、雲林縣、屏東縣、嘉義市4級，彰化縣、苗栗縣、宜蘭縣、新竹縣、新北市3級，澎湖縣、桃園市、新竹市、台北市2級，基隆市1級。

台灣行政院長蘇貞昌透過FB表示，稍早東部地區發生芮氏規模6.4地震，已要求各部會即刻掌握關鍵設施與民生設施的狀況，並回報各地是否發生災情，請民眾以中央氣象局、各級政府機關發布消息為主。

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此次的地震各地台灣網民表示有感受到劇烈搖晃，此外台灣警報系統提前提醒也獲稱讚。網民留言表示「高雄大到不行」、「看到沒人發言我以為頭暈，結果書架在晃」、「板橋七樓有感，都昏頭了」、「嘉義搖滿大的」。

台東縣池上鄉於22時12分再發生規模4.1地震，地震深度6.5公里，最大震度為台東池上4級。

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