台灣地震｜道路坍方　花蓮六十石山700人受困　赤科山400人受困

台東自昨夜傳出6.4級地震後，餘震不斷，9月18日下午2時44分再傳6.8級強震，花蓮玉里大橋斷裂，當地一間7-11倒塌4人受困。下午4時，花蓮玉里六十石山的聯外道路遭落石跟土石掩埋，聯外道路完全中斷，目前有近700人受困。



此外，下午4時30分也傳出有大批前往花蓮赤科山賞金針花的遊客受困。赤科山上斷訊沒電沒訊號，路上發生坍方，連同店家約有3、400人受困山上。



據《聯合報》報道，台灣賞金針花景點赤科山現傳出約有大批遊客受困。包括店家在內估計有300、400人。此次地震，台東池上6強和花蓮玉里6弱最為嚴重，造成玉里車站倒塌、高寮大橋斷落，各處山崩災情陸續傳出。

赤科山社區發展協會總幹事李光濱表示，強震後位於赤科山主要聯外道路10.5公里處發生邊坡坍方，大量土石滑落，造成道路中斷。

李光濱表示，店家及上山遊客約3、400人困在山上無法下山，沒電沒訊號，大家不敢待在房子裡，在馬路上互相交換訊息。雖然還有一條通往山下的小路，但路況不明。花蓮玉里鎮公所已接獲各地災情通報，正匯整處理中。

報道指，赤科山與金針花海聞名，每逢8月至9月的金針花季，整片山丘開滿了黃澄澄的金針花海，這時候正逢金針花季，上山遊客眾多。

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka在FB發文表示，花蓮另一個賞金針花熱點玉里六十石山的聯外道路，被落石跟土石掩埋，道路目前完全中斷。晚間7時，台媒報道指，六十石山上約有600人受困，目前請鄉長、清潔人員等搶通中。