港女學生陳屍台北龍山寺女廁　陸委會：家屬今抵台

台北龍山寺一名清潔員周四（29日）下午發現地下室女廁的門無法打開，請保全開門後發現1名女子陳屍在內，死亡已有一段時間。據台灣《聯合報》最新報道，由於鍾姓女學生在台並無親人，家屬急忙到台灣處理後續事宜。

台灣陸委會30日晚間表示，已責成香港辦事處盡速依校方及鍾生家屬需求，全力協助，主管機關亦在第一時間已核發家屬台灣入境許可證。鍾生家屬將於今日先後抵台，該會也已透過校方向家屬表達哀悼及慰問之意，「倘在台期間有任何需本會協助事項，本會亦將依其請求傾力配合辦理」。

台北龍山寺香火鼎盛，是知名的台灣觀光景點。（台灣觀光局）

報道指，目前隨著邊境管制調整，針對陸港澳人士入境台灣也有一些政策微調，陸委會先前已宣布，9月29日起，開放港澳籍人士申請抵台探親、奔喪及從事商務活動。

據此前報道，女學生留下2張紙條寫著「對不起，麻煩你們了，要清理很麻煩」、「請原諒我，不要隨便跟靈界的人溝通」。台媒報道指，警方查出死者身分，是現年19歲來自香港的鍾姓女學生，現正透過校方聯繫香港家屬。《香港01》30日查證，鍾姓女學生就讀於位於桃園的龍華科技大學，龍華科技大學國合處職員向記者透露，已經聯繫到鍾姓女學生在香港的親屬。