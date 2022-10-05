岸田拒台、巴拉圭索價有理？「理念相近」難敵硬實力

巴拉圭總統貝尼特斯（Mario Abdo Benítez）日前公開呼籲台灣投資巴拉圭10億美元，示意巴國人民需要「感受到真正的好處」，以協助他抵禦將巴國外交關係轉向中國大陸的巨大壓力。

儘管巴拉圭外長阿里歐拉（Julio Cesar Arriola）很快主動向台灣駐巴國大使澄清，指台巴邦交不存在交換條件，但貝尼特斯此回透過外媒專訪機會對台灣放話聲索實不尋常，無疑是台灣與巴拉圭外交關係出現鬆動跡象的直接信號。

2018年8月，台灣總統蔡英文出席貝尼特斯總統就職典禮，席間獲巴拉圭政府禮遇，坐在觀禮台前排第一位。（資料圖片）

巴拉圭有痛挺台

近年來，蔡英文政府大興與「理念相近國家」發展關係的外交路線，除了趁勢中西方在意識形態對抗縫隙中，以民主虛名為號深入中東歐國家陣地外，台灣綜合量體與影響力難於既有邦交國再有發揮，也是台灣轉向發展與「理念相近國家」深化路線的基本背景。

做為台灣在南美洲僅存邦交國的巴拉圭，按蔡英文政府的意識想像，巴國與台灣理當「理念相近」，例如當台灣自產的高端疫苗不受國際待見時，巴拉圭率先挺身接受，又巴國也經常在國際場合為台灣發聲，最近在紐約召開的第77屆聯合國大會，發言挺台的3台灣邦交國領導人，其中就包括貝尼特斯。

然而，台灣單憑一記「理念相近」想要行走國際，顯然並非無堅不摧。正當台灣社會不滿被聲索10億美元換外交承認，輕而易舉對巴拉圭抱持不如歸去之意，卻未能體會巴拉圭多年挺台、維持與台灣邦交關係並非無痛的現實。依據《外交政策分析》（Foreign Policy Analysis）2021年的研究估計，巴拉圭維持與台灣的外交關係，代價是在2005年到2014年間，每年損失相當於國內生產總值1%的援助和投資，主因是巴拉圭缺乏來自北京的援助，而這些損失無法透過台灣的挹注而抵消。

因此，貝尼特斯此回公開索價儘管有傷台灣情感，卻也是為台灣虛無且失真的「理念外交」路線一記棒喝：「理念外交」的確需要有一些資源在身上。

巴拉圭總統貝尼特斯（左一）2018年出訪台灣，並與蔡英文（右二）一同視導台軍陸空演習。（資料照片）

關鍵不再理念 而在美國

事實上，台灣早已體認無法在國際上與北京競奪外交承認，時空與實力因素由不得台灣任性。縱然台灣內部對於金援外交、凱子外交反感至極，但實情是台灣就算鐵了心想要橫走凱子外交，也是力有未逮。相對於過往無預警與台斷交的國家，巴拉圭「有痛先喊」已經顯得光明正大，其他枱面下索價要脅的例子早已不勝枚舉。

據《香港01》記者了解，位於中美洲的洪都拉斯過去數年一直是台灣邦交懸念最甚的國家之一。據悉在布基納法索2018年5月與台斷交，轉向與北京建交後，洪國便曾以枱布斷交為話，示意台灣教育部增援獎學金，並且話中有話表明「洪國知道布基納法索才剛與台灣斷交」，後在台灣外交部拒絕增援，以及主要由美國政府出面「固守後院」的力挽狂瀾下，台洪外交關係才未有變化。

總的來說，縱然在蔡英文政府語境下與理念相近國家交往，是一類企圖告別金援聲索、投向價值契合的對外關係，但這類「理念外交」不依侍物理性支撐，美其言民主同盟，實則由美國影響力為基礎左右台灣的對外關係：台北若得勢華府勢力有靠與施壓他國生效，則保邦交，又或幸得若干國家遣國會議員團訪台，營造「台灣問題國際化」；然若美國影響力未能全及，例如在中亞、非洲等區域，又或如世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）等國際組織場合，台灣的存在則輕易滅頂，「理念外交」至此不過成為台灣對於民主國家年復一年的情緒勒索。

洪都拉斯總統卡斯特羅曾在選前稱，若贏得大選會和中國大陸建交，隨後透過幕僚改口，稱只要與美國關係好，就不需與中國建交。（AP）

理念相近不過一念之間

是以，寄情於美國能力與意志下的「理念外交」，對於台灣發展對外關係而言，並無實質的深化意義，惟存在有或沒有、能與不能的問題，既是一翻兩瞪眼的棋局，也反映國際關係現實主義的一念之間。再如近期日本政府為前首相安倍晉三舉行國葬，儘管蔡英文政府委派王金平與蘇嘉全兩位前台灣立法院長前往，同場出席的台灣駐日代表謝長廷也曾任台行政院長一職，三人份量皆不低，彰顯「台日友好」有餘，惟台灣團依舊進不了迎賓館，見不着日相岸田文雄。

台灣弔唁團出席安倍晉三國葬。（日テレNEWS YouTube頻道網頁youtube.com）

據日媒披露，正是由於日本外相林芳正考量中日關係大局在前，憂慮台灣弔唁團出席安倍國葬會被當成準國家對待、刺激北京，故日本外務省此回特意規範迎賓館僅招待現任或卸任領袖級人士以及現任國會議長或部長級人士。相對於7月賴清德翩然入安倍私宅哀悼，岸田內閣今因應國葬，則是想方設法避免抬升台灣、殃及中日關係，「理念丕變」。

對於台灣來說，「台日友好」毫無疑問等同於「理念相近」，但對於日本政府本位而言，所謂的理念相近不過一念之間，做不得數，萬般事皆一碼歸一碼、在商言商。畢竟常規理解的外交關係靠的還是硬實力，奈何蔡英文政府以念力行，終於鎮日活在虛構又失真的「理念相近國家」想像國度，時而歡愉，時而悵然，甚至悲憤交加，徒然庸人自擾的自我自受。