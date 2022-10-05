李怡於台北國泰醫院病逝享年86歲　告別式於本月22日舉行

據消息人士透露，香港著名時事評論家李怡今日（5日）在台灣逝世，享年86歲。

台媒中央社報道指，李怡今晨病逝於台北國泰醫院，李怡告別式將於10月22日下午2時在台北市立第二殯儀館至真一廳舉行。



李怡原名李秉堯，1936年出生於廣州，童年時曾在北京及上海居住，1948年移居香港。李怡於1954年畢業於香島中學，求學期間已嚮往社會主義，及後在左派機構任職資料員及編輯。李怡於1970年創辦《七十年代》雜誌，立場曾經親共。

直至1981年，李怡脫離左派，轉向反共，並在1984年將雜誌更名為《九十年代》，1990年創立「台灣版」。雜誌集合眾多知識份子的作品，批評兩岸政權，又被中共視為「親國民黨」而遭查禁。

李怡之後在香港壹傳媒報刊內發表時評專欄文章，2007年起參與撰寫部份《香港蘋果日報》的社論，經常公開批評中共。

香港國安法施行後，李怡移居台灣。李怡不時於Facebeeok撰文，最近一次更新為上月19日，當時的帖文指，「作者有病『失敗者回憶錄』暫停數天。無大礙，不勞各位朋友牽掛」。

李怡生前於台媒《風傳媒》發布專欄文章，其最新一篇文章題為「在抗爭中感到自由─勇敢的年輕人讓分裂不復存在」，發布於9月18日。