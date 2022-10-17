二十大｜兩岸攤牌未來5年是關鍵？台學者：統一有議程表無時間表

撰文：陳鄭為
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中共總書記習近平10月16日在北京人民大會堂宣讀二十大政治報告，擘劃未來5年的工作。針對二十大後的兩岸關係發展，台灣兩岸研究學者除了共識北京接下來必然加大反獨、促統力道，也同意北京未來5年愈加心懷對台統一進程。

趙春山：統一有議程表無時間表

台灣淡江大學大陸研究所榮譽教授趙春山表示，中共20大後，可預期該硬的時候會更硬，該軟的時候也會更軟，在反獨方面肯定更硬，而在促統方面也會更軟，「雖然無法預測中國大陸何時攤牌，但攤牌時刻肯定越來越近，不會再讓現狀一直維持下去」。

趙春山認為，北京最為在意台灣作為美國遏制中國的棋子、影響大陸的發展利益，也相當在意台灣作為中美討價還價的籌碼。（資料照片）

趙春山列舉，如主張台獨者的名單逐步公開，以前不管，還容忍台獨份子和親屬在中國大陸賺錢；以後肯定不再容忍，會採取更硬的態度。反之，對於贊成統一的民眾則會提供優惠，例如國民待遇。換言之，不再一視同仁，而是越來越強調差別化，所以現狀恐怕難以繼續維持。

對於中共正邁開步伐往第二個百年目標走，台灣問題不可能原地踏步，趙春山認為，中國大陸勢將提出統一方案，而美國基於其國家利益也有其長期規劃，呼告台灣社會，「無論如何，2024年台灣不管誰當選，對此都不能沒有準備」。

至於外界關心中國大陸可能對台動武時間點為何？趙春山認為並沒有所謂時間表，畢竟連美國都可以搞戰略模糊，中國大陸自然也可以保持彈性。只是二十大以後，中共一定會把統一的問題擺在議程上，所以說統一會有議程表，而不是有時間表。

張五岳：冀未來5年在統一問題取得進展

在兩岸統一時間表問題上，淡大兩岸關係研究中心主任張五岳則有不同看法。張五岳認為，未來5年內，北京不會完成「和平統一」與「武力統一」，但會希望在統一的問題上取得進展。

張五岳解讀中共二十大政治報告，認為劍指外部勢力、隱含統一時間表。（台灣政治大學國際關係研究中心）

張五岳接受台媒《中央社》訪問，認為二十大政治報告涉台部份有三大看點。首先，二十大報告不論是過去5年或是展望未來5年，都將堅決反對台獨與反對外部勢力當作重點，同時也是北京採取非和平手段的依據與根源。其次，「新時代黨解決台灣問題的總體方略」為對台政策的最高指導思想，「解決台灣問題相當大部分要與國家發展戰略、民族偉大復興相連結」。最後，「解決台灣問題，實現祖國和平統一」，成為中國共產黨的歷史任務，也成了民族偉大復興的必然要求。

依據報告內容與主客觀情勢，張五岳認為，除非台灣碰觸到北京無可迴避的紅線，否則能肯定地講，未來五年北京不會完成所謂「和平統一」，因為現在連開始探討民主協商、探索「兩制台灣方案」都沒有推動。張五岳試問，如果沒有北京無可迴避的紅線，「北京怎麼可能會透過武力方式完成武力統一？」因武力統一得關注國際社會介入，以及是否會因為採取武力統一而影響了總體國家發展與民族復興。

張五岳最後主張，北京在未來五年內沒有要完成和平統一、也不可能採武力方式進行統一，但北京一定希望在統一問題上取得一定程度進展。

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