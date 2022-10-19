司法拍賣民宅慘變凶宅　新業主收樓驚現骸骨焦屍恐死超過5年

台灣屏東縣一民宅遭司法拍賣，新業主周一（17日）傍晚準備收樓時，意外發現民宅二樓有一具骸骨。

警方到場調查時，三樓更突然竄出火光，撲滅火勢後再現一具疑似女性焦屍。

警方指，現場無打鬥痕跡，現正調查死者身份及死因。



涉案的民宅位於屏東縣內埔鄉嘉應路。內埔警分局稱，周一傍晚6時許接獲民眾報案，對方自稱是該民宅司法拍賣的得標主，當時欲向原業主收樓，因見屋內燈亮、二樓窗戶未關，大聲呼叫又未獲回應，於是自行爬上二樓查看，竟赫見床上有一具骸骨。

三樓竄出火光，消防破門灌救。（聯合報）

警方及消防到場準備查看時，民宅三樓突然竄出火光，消防撲滅火勢後，在3樓又發現一具焦屍。

警方初步勘驗，現場陳設擺放整齊，未有打鬥痕跡，未發現留有遺書，亦未發現相關身分證明文件。警方初步研判屋內兩屍可能私自闖入民宅，一人死亡後另一名女子伴屍，隨後她發現有人入屋時自焚。

《聯合報》報道，附近鄰居透露，原先有一對年約30、40歲的夫妻住在民宅，鮮少與他人互動，但平時並無異狀，印象中半年前還有見過倆夫妻，不知為何會出現一具骸骨。

警方懷疑死者是一對兩年多前搬入民宅的夫妻，目前已採證做比對釐清身分，擇日解剖釐清死因。由於現場無任何遺書、相關身分證明文件，故二人死因有待後續調查。

內政部不動產交易實價查詢服務網顯示，涉案民宅屋齡43年，2年多前以近300萬元（新台幣，下同）易手。

對於屋內出現骸骨，台灣法醫高大成表示，若在室內環境下，成人遺體一般要花5、6年才可能完全白骨化，但因為不確定白骨化的程度，故無法直接推斷出死亡時間。