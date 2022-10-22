二十大｜中共黨章寫入「反對台獨」　陸委會籲揚棄侵犯對抗舊思維

為期七天的中國共產黨第二十次全國代表大會（二十大），今日（22日）上午在北京人民大會堂閉幕，大會通過關於《中國共產黨章程（修正案）》的決議。在涉台部分，據大會宣讀，修正案將「反對台獨」寫入黨章。對此，台灣陸委會呼籲中共新一屆執政當局揚棄侵犯對抗的舊思維，以和平對等方式務實化解分歧。



二十大閉幕會今日在北京舉行。（新華社）

據大會宣讀，大會同意把全面準確堅定不移貫徹一個國家兩種治理的方針，堅決反對和遏制台獨，弘揚和平發展、公平正義、民主自由的全人類共同價值，推動建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界等內容寫入黨章，還提到充實這些內容，有利於堅持走中國特色強軍之路，有利於推動一國兩制實踐行穩致遠，推進祖國統一，有利於推動命運共同體，引領人類進步潮流。

下午，陸委會透過書面回應，強調政府兩岸政策堅定一致，持續站穩「四個堅持」、強化「四大韌性」，捍衛國家主權和民主自由，不退縮、不動搖，並呼籲中共新一屆執政當局，揚棄侵犯對抗的舊思維，以和平對等方式務實化解分歧，擔當穩定台海局勢的應有責任。

此前，中共黨章僅將完成祖國統一、維護世界和平與促進共同發展列為三大歷史任務，以及提到不斷加強全國人民包括香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞的團結。2019年1月，習近平在「告台灣同胞書」發表40周年紀念會上，首度提出探索「兩制」台灣方案，豐富和平統一實踐；去年，十九屆六中全會提出「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，今年8月當局還發布第三份台灣問題白皮書，進一步提出解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中共矢志不渝的歷史任務。