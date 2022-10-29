馬英九訪金門籲小三通復航　稱兩岸完全不來往實在不可思議

32年前，兩岸簽署「金門協議」，周六（29日），台灣前總統馬英九走訪當年的簽署現場時表示，從金門協議到兩岸三通交流，換來兩岸和平共處，他對現時兩岸完全不來往非常遺憾，呼籲儘速恢復小三通交流。



以往，在「原船遣返」或「併船遣返」政策執行下，台灣海峽偷渡犯經常遇上船難意外。基於人道原則，兩岸的紅十字會以非官方組織身分，於1990年9月11日和12日，在金門簽訂司法互助協議，成為兩岸司法互助的重要開端。當年簽署的現場，後來改為金門縣地政局辦公廳舍。

32年前，兩岸紅十字會在金門簽署「金門協議」。（台灣紅十字會）

周六，馬英九前往金門為爭取連任的縣長楊鎮浯站台打氣，出席大會前先到金門縣地政局參訪金門協議當年簽署地，並觀看陳列的相關歷史照片。他致詞表示，這項協議是他擔任陸委會副主委時，由海基會秘書長陳長文代表簽署的，協議的歷史意義重大，，代表兩岸可以坐下來對話並談出結果，即使大家對於協議日期是使用「西元年」或「民國年」的看法不一，但可以各自表述、解決問題，又不會傷害彼此的利益，這就是一個好的開始。

他續指，兩岸的對話從金門協議開啟，之後兩岸在既有共識下，各自表述。從金門協議到兩岸三通交流，在大家努力下，換來兩岸後來的和平共處。尤其在小三通正常通航時，所帶來的榮景與融洽的兩岸人民交流互動，顯示穩定的兩岸關係能為人民帶來福祉。他之後受訪提到，現在兩岸完全不來往，實在不可思議，認為兩岸要和平就一定要對話，並呼籲儘速恢復小三通交流。