FTX事件｜31億台幣或血本無歸　台灣苦主設「自救會」逾6千人加入

全球第二大加密貨幣交易所FTX無預警聲請破產保護，一堆投資人財務承受極大損失，就連台灣也有超過50萬受害者，目前逾6千人組成自救會，損失總金額至少超過1億美元（約港幣78億元）。一位台灣民眾11月15日向《ETtoday新聞雲》透露，超過30萬台幣（約港幣7萬7千元）血本無歸，但身邊損失1,500萬（約港幣386萬元）的人大有人在，自己還不是最慘的那一個。



「我真沒想到，美國最大都會倒，這對所有幣圈是非常大的信心打擊。」該位民眾分享，當初因為活期8%，所以將大部分辛苦錢都砸進去，沒想到遇到這樣的事情，目前只能和同為受害人的人在群組上彼此安慰。

「投資一定有風險。」該名民眾分享，自己的損失說多不多說，說少也不少，比起身邊有人將資產90%都砸在裏面，還好自己投資有分配，只是現在和大家一樣都在急着把錢拿回來，至於損失的金額，因為FTX已經倒了，他們只能等待美國政府怎麼處理，想到30萬台幣要不回，他無奈地說：「只好再努力賺錢。」

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台灣金管會表示，因發行機構不在台灣，尚未掌握到實際受害人數，但會進行了解，將朝投資人保護進行監理。

財政部則表示，若過去有申報加密貨幣財產交易所得，就可以申報損失。但其實報稅抵扣學問大，弄錯「海外交易所得」關鍵重點，可能會面臨投資失利且無法抵稅的窘境。

稅務人員指出，加密幣在損失認定上風險較大，舉例來說，若無法證明取得成本，在FTX已破產的情況下，投資人手上持有虛擬資產就沒價值，財產交易損失就直接以0計算，併入AMT就是0，就不會再給他其他扣除額去扣。

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