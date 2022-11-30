尹錫悅：反對單方面改變台海現狀　台重提共抗威權

韓國總統尹錫悅11月28日接受外媒《路透社》專訪，針對台海緊張情勢升級，強調任何衝突都應根據國際規範與規則解決，韓國堅決反對片面改變現狀的企圖。台灣外交部30日表示，對尹錫悅堅決反對單方面改變台海現狀的相關發言，表達肯定與誠摯歡迎。



這並非尹錫悅罕見就亞洲區域局勢發表立場，尹錫悅在11月上旬出席柬埔寨首都金邊舉行的東南亞國家協會（ASEAN）領袖高峰會時已有類似表述。尹錫悅表示，自己的印太戰略目的在於打造「自由、和平、繁榮的」區域，且奠基於有章可循的秩序之上，「動用武力片面改變亞洲地區現狀的企圖絕對不可接受」。

圖為2022年11月13日韓國總統尹錫悅與晚上從柬埔寨金邊飛抵印尼峇里島，印尼官員在場迎接。（AP）

針對尹錫悅最新受訪發言，台灣外交部指出，韓國政府自去年5月舉行美韓元首峰會以來，已經多次在國際場合公開重申維護台海和平穩定的重要性，中國大陸於今年8月在台灣周邊海空域進行大規模實彈軍演，韓國及多個理念相近國家，均針對中國的軍事威脅行動，強調台海和平穩定至關重要。美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相岸田文雄與尹錫悅另於今年11月13日出席第17屆東亞峰會時，也聯合重申維持台海和平穩定是國際社會安全繁榮所不可或缺的要素。

台灣外交部強調，台灣與韓國同屬印太社群重要成員，也同樣遭受獨裁政權的武力威脅，在當前威權國家公然挑戰國際秩序的關鍵時刻，台灣樂願與理念相近國家緊密合作，並配合國際社會的決議，共同維護以規則為基礎的國際秩序，對抗威權體制的脅迫，維護台海、韓半島及印太區域的和平、穩定與繁榮。