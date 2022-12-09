美國提供台灣5年百億美元軍援　國台辦：民進黨倚美謀獨注定失敗

撰文：許祺安
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美國聯邦眾議院今（9）日表決通過2023財政年度國防授權法案，內容包括授權5年內提供台灣100億美元軍援及協助解決美國對台灣的軍售延宕問題。眾議院並呼籲邀請台灣參加2024年環太軍演。

國台辦發言人朱鳳蓮晚間回應指出，美國有關議案塞入涉台內容，「嚴重違反國際關係基本准則，嚴重干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定」，中方對此堅決反對。她指出，民進黨當局「倚美謀獨」，注定失敗。

朱鳳蓮指出，台灣是中國的一部分。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。她表示，我們敦促美方立即停止在台灣問題上玩火，不得與中國台灣地區進行任何形式的軍事聯繫。民進黨當局「倚美謀獨」，注定失敗。

2023國防授權法案授權對台灣提供100億美元軍事援助，直到2027財年。5年間對台灣每年援助20億美元來自「外國軍事融資」（Foreign Military Financing）計畫，計畫容許他國以贈款和貸款採購美國軍備。

美國對台軍售引起了中國政府的不滿，與此相關的美國軍火商將會受到制裁。（AFP）

台媒《聯合報》指出，台灣每年所獲援助款可動用3億美元從事本土採購，也就是向本土軍工系統而非美國採購武器和零件。此前，以色列是唯一獲得美國國會長期允許進行本土採購的國家，其他所有援助對象國家若要獲得本土採購授權，必須取得美國國務院的棄權聲明書。

台媒也指出，美國國防安全合作局（DSCA）7日公布兩項最新對台軍售，金額高達4.28億美元，是拜登政府任內第七度，2020年第六度宣布對台軍售。軍售內容包括空軍航材標準零附件及航材非標準零附件，有望在1個月後正式生效。

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