美政治學者米爾斯海默：別無選擇下，東亞國家都將站隊美國

以「攻勢現實主義」（offensive realism）聞名國際關係學界、美國芝加哥大學政治系教授米爾斯海默（John J. Mearsheimer）近日接受台媒專訪，席間米氏假定中美兩國從現在到未來幾十年都將陷入國家安全競爭，斷言幾乎所有東亞國家都將選擇美國而非中國，台灣也幾乎不可能在中美之間保持中立，米氏認為「加入美國抵抗中國的行列，才符合台灣最大利益」。



作為國際關係學界的現實主義宗師，米爾斯海默早於2014年便曾在《國家利益》（The National Interest）雜誌發表〈向台灣說再見〉（Say Goodbye to Taiwan）一文，直言台灣終將收歸中國完成統一，對台灣最好的終局安排即是循「香港策略」（Hong Kong strategy），既可確保和平統一途徑，且台灣或可從北京手上爭取到最多的自治權。

國際關係大師約翰米爾斯海默。（資料圖片）

然而，根據最新專訪內容，米氏指出伴隨大國競爭越演越烈，「保衛台灣、避免台灣落入北京手中，才符合美國的利益」，因此「美國將實質致力於維持台灣的獨立狀態」，同時台灣為避免成為中國一部份，如今唯一可行的選擇是發展強大的傳統威嚇武力，使中國難以入侵台灣。米氏認為，盡可能確保美國核保護傘涵蓋台灣，並且同美、日、澳等美國印太盟友建立軍事嚇阻能力，都是台灣選擇加入美國陣營的原因。

此外，針對區域國家就生存與經濟考量之間的拉扯，米氏雖言「經濟倚中、安全賴美」的不站隊立場確實符合多數國家利益，「惟一旦必須作出選擇，東亞國家就必須也必然站在美國這一側，而非中國，因為生存安全遠比經濟繁榮更重要，又中國對這些國家的威脅要比美國大得多」，除了日本與澳大利亞已被迫選邊外，其餘各國目前顯然還不想做出選擇，盡可能維持住與中美兩強的良好關係。

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但對於台灣而言，米氏縱然同意兩邊討好的邏輯也適用於台北：若能與中國保持良好經濟關係，同時尋得美國安全保護傘的庇蔭，「這過去多年來台灣能夠兩全其美」。但考量北京對台存在主權主張與企圖的事實，米氏斷言「每次到了生死存亡的緊要關頭，台灣都會選擇與美國結盟而不是中國」，而與美國保持緊密聯繫，無疑是台灣保持現獨立狀態的最佳方法。在米氏看來，只要美台雙邊都有意識去預防踩到北京的「台獨」紅線，台灣不宣布獨立，又美國不明確釋放將台灣視為獨立國家對待的訊號，便可避免北京對台動武的情勢發生。