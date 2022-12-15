台灣今年已發生12次6級以上地震　創23年來單年新高

台灣東部花蓮外海今日（15日）中午發生黎克特制6.2級地震。台灣交通部氣象局指，包含此次地震，今年以來6級以上地震已達12次，是1999年「921」大地震後新高；至於目前是否能定義為地震活躍期仍須再觀察。



根據台灣交通部氣象局資訊，今日中午12時3分發生黎克特制6.2級地震，地震深度5.7公里，震央位於花蓮縣政府東南方29.1公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣5弱。截至截稿為止，這次地震發生後，僅在鄰近震央的花蓮有酒店因磁磚掉落砸中一輛汽車的事故，並未造成人員傷亡。

台灣交通部氣象局發布有感地震報告，花蓮最大震度5弱級。（台灣交通部氣象局）

氣象局地震測報中心主任陳國昌指出，就長期平均值而言，台灣一年發生6級以上地震約3次（2.8次）、5至6級是25次；今年5至6級已破紀錄，目前有61次；可見今年地震活動比往年活躍非常多，「希望是往好的方向走」，明年能夠慢慢緩和。

有鑑於今年台灣地震頻發，引起台湾媒體和輿論高度關注，對於台灣所處板塊是否進入地震活躍期的質疑，陳國昌解釋，地震活躍期可能長達10年，要定義可能還需要再觀察1、2年。

陳國昌舉例，歷史上定義地震最活躍的期間，是1955年至1965年，全世界發生3次超過9級的地震、超過8.5級的地震也有3個。2011年日本東北大地震（311大地震）超過9級，因此原本認為是全世界地震活躍期來臨，但從311之後，世界上8級以上的地震也沒有特別多，現在來看可能是局部性的。

陳國昌最後提醒有一個現象要注意，台灣東部北側、南側今年都有規模較大的地震發生，因為這一帶就是板塊交界處，代表板塊彼此之間的運動有比之前活躍，需要持續觀察。