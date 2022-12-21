12外籍女大生在台集體失蹤　上課變上班「接客」下海籌學費

跨國賣淫在台灣另闢蹊徑，台灣21日驚傳有人力仲介業者，蠱惑涉世未深的年輕學子，尤其瞄準在台的外籍女學生，仲介她們前往全台各地應召站賣淫。台灣桃園一間科技大學近日爆出12名女學生突然在宿舍失蹤，後在台灣警方清查「樓鳳」時，成功找回其中3名女學生，目前還有9人下落不明。



台媒《CTWANT》21日報導，有不肖仲介業者利用民進黨新南向政策海外招生漏洞，假借仲介女大生赴台留學名義，實際卻是仲介女學生到台北市按摩店、應召站，進行性交易。台北警方日前偵辦時，發現北台灣某校12名女學生集體失蹤，當中3人被發現在按摩店上班，最後被台灣移民署收容，目前仍有9人下落不明。

台灣桃園警方日前在出租套房內，查獲外籍女子賣淫。（翻攝警方提供畫面）

據了解，在東南亞留學生入台時，都須經過代辦業者（或稱仲介），協助學生們挑選學校、準備入學手續、相關文件，在學生抵台後，仲介業者也會向學生收取代辦費用，而部分代辦業者疑似鑽漏洞，在仲介學生入台後，以「籌學費」、「賺錢快」、「抵仲介費」等話術，介紹賣淫工作，藉以償還代辦費，誘拐外籍女大生進入騙局。

台灣警方早在10月接到線報，在台北林森北路、新生北路一帶有出租房成「應召站」，外圍還有黑道份子盯場，以致難以突破。爾後警方專案小組最終破獲台北一間應召站，意外在現場發現3名年輕越南籍女子，盤查後確認是桃園某科技大學的學生，因被仲介洗腦，以每次新台幣2,300元至2,500元（約合584元至635元港幣）不等的價格從事性交易。

除了今次在台北市、桃園市的尋獲案件外，去年10月台南市1名在台就學的越南籍女大生也因失蹤多日被廣泛報導。台南遠東科技大學就讀的陳姓越南籍女大生，在台上了3天課後人間蒸發，校方遍尋不著，憂心馬來西亞女大生遭男友勒斃案件重演，急向台灣移民署與台南市警局報案。

彼時警方接獲報案後，隨即組成專案小組搜尋女大生蹤跡，最後在女大生家屬報案36小時後，警方終於北市一處「樓鳳工作室」發現女大生在裡面賣淫，以1次新台幣2,700元（約合港幣685元）為代價，3天累計服務超過60名客人，引發台灣輿論關注。

一如今次在北台灣尋回的失蹤女大生案，陳姓越南籍女大生起初否認赴台賣淫，經過勸說後，才坦言因為家中經濟狀況不佳，想要「賺快錢」才決定下海。

細數蔡英文政府2016年上任力推的「新南向政策」，立意雖善，卻屢見配套不足，已發生多起外籍生赴台求學的醜聞，除了傳出多起科技大學為配合「產學合作專班」，以「業界實習」為由，將外籍生們帶到工廠內當廉價勞工剝削，今再驚傳新南向海外招生淪為跨國賣淫集團的秘密通道，嚴重損傷台灣形象，也讓輿論檢討新南向政策的聲浪再起。