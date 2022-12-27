台灣兵役延長　2005年後出生男性由4個月延長至1年

台灣總統蔡英文在睽違745天後，就兵役改革與兵役延長政策親上火線、再次直面媒體提問。蔡英文今日（27）上午召開「國安會議」，拍板台灣兵役從現行的4個月延長為一年，亦即凡2005年後出生的役男開始適用。



兵役延長議題在台灣社會討論許久，待蔡英文開完國安會議後，終於拍板，會中也提到配套將提升義務役薪資為新台幣26,307元（約合港幣6,680元）包含保險，民進黨團幹事長羅致政會後轉述表示，根據估算，若在最高峰兵期期間，大約一年增加新台幣160億元（約合港幣40.6億元）預算支出，對整體財政不會有太大壓力。

蔡英文拍板台灣兵役從現行的4個月延長為一年，亦即凡2005年後出生的役男開始適用。（台灣國防部）

據台媒引述黨政官員說法，兵役延長議題已經討論很久，府院高層代表幾乎每場國安會議都有參加，會後也轉告各黨內各派系要角會中討論情形，歷經兩年的討論與準備，今日總算公開定案。羅致政會後轉述則稱，會議歷時兩個半小時，期間台灣「國防部」與內政部針對兵役、替代役簡報，大約十多位委員發表看法，整體意見一致，支持政府恢復義務役。

會議由台灣「國防部」副部長柏鴻輝向民進黨立委的簡報，內容主要分四大項目，一、分析國際局勢；二、民主國家役期；三、兵役制度檢討及義務役戰力強化；四、預期目標四項目報告。柏鴻輝強調，未來台軍將打造四個國防系統，分為主戰、守備、民防、後備共四大全民國防系統。簡報中提到主戰部隊的任務即是負責領土、領海、領空安全，人力以志願役為主，義務役有專業專長者也遴選加入；守備部隊任務是負責國土守備、支援作戰、重要軍事與民間設施及協力民房工作。人力組成以義務役為主，志願役擔任領導、訓練幹部等。

蔡英文曾着迷彩盔視察台軍火炮射擊。（台灣總統府供圖）

民防系統的任務則是支援軍事行動，搶救災害等勤務，確保社會持續運作；人力則由保安警察、地方政府轄屬民防團隊與替代役。最後是，後備系統的後備部隊，主要任務是城鄉守備、支援主戰與守備部會作戰與災害防救任務。人力以志願役幹部與後備軍人為主。

在最受台灣社會矚目的役期調整規劃的部分，根據《兵役法》規定，此案在國安會議拍板後，預計12月29日送台灣行政院會核定，後送立法院備查。預計1年後實施，將由現行的4個月（1994年1月1日至2004年12月31日）改為一年兵役役期，再於2022年12月公告後，2023年12月公告期滿後的2024年1月1日開始執行，主要徵集2005年1月1日以後出生的役男。