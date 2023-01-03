大陸赴台人員染疫率高 　1/6起經港澳轉機抵台須出示陰性檢測證明

台灣中央流行疫情指揮中心3日宣佈，自1月6日至1月31日(表定航班抵台日)，自中國大陸啟程經香港、澳門轉機入境台灣的旅客，須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告。



台灣指揮中心指出，中國大陸本土疫情嚴峻，官方公佈疫情指標明顯低估，城市及農村等各地疫情持續上升，整體疫情可能持續超過3個月。



台灣指揮中心指出，香港及澳門政府都已針對自中國大陸入境旅客採取相關防疫規範。港府規定，自中國大陸入境旅客須持搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩（快測）檢驗報告，自中國大陸啟程轉機旅客則配合航班目的地國家的防疫規定；澳門政府則規定，自中國大陸入境旅客須持搭機前72小時內PCR檢驗報告。

台灣指揮中心提到，農曆春節前一周自中國大陸入境訂票人數已增至11646人次；此外，1月1日起台灣實施自中國大陸入境及金馬地區民眾春節交通專案旅客採檢唾液PCR，統計1月1日，2日桃園機場數據加上松山機場的最新數據後，共採檢旅客657人，陽性率為25%，其中Ct值小於或等於30者計有42人，將抽樣進行病毒基因定序。

中國疫情放寬防疫政策，將於8日取消入境隔離，圖為12月27北京首都機場。 （Reuters）

有鑑於中國大陸疫情再起，台灣行政院長蘇貞昌此前曾表示，「為保護國人健康，降低境外移入風險」，除現行所實施自中國入境及金馬地區民眾春節交通專案旅客採檢唾液PCR之措施外，請指揮中心在執法公平性的考量下，研議自中國啟程經香港、澳門轉機抵台的旅客，採行適當的檢疫措施。

台灣指揮中心也提到，日、韓、美、印度、義、英、法等國皆宣布強化自中國入境旅客的檢疫措施，其中韓、日近期自中國移入病例增加，歐盟擬於4日召開危機應對會議，討論中國入境旅客的一致性措施。