BBC：台移民署發文稱港澳居民不得在台遊行、受訪 　陸委會稱誤植

BBC報道，台灣移民署1月3日發布「港澳居民不得從事活動一覽表」，禁止行為包括「遊行」、「接受媒體邀請」、「不得未經許可從事工作，如：短期契約工、模特兒走秀」。據其周二晚上的回覆，則表示「移民署已移除該公告頁面，不得從事的非法活動目前仍在討論中」。



報道提到，3日晚間該文件目前已下架。台灣陸委會晚間回應BBC稱，港澳居民來台須遵守台灣法律規範，「據了解，內政部移民署已移除該公告頁面，至未來有無臚列不得從事非法活動，以供港澳居民參考，尚在討論中」。



《自由亞洲電台》則稱，4日陸委會回覆指，「經瞭解，本案係屬誤植。港澳居民倘來台短期停留，相關活動應與許可目的相符，並應遵守中華民國既有法律規範；我們並未提出任何新增之禁止或限制規定」。



報道指，有關文件在1月3日早上刊載於移民署網站「香港澳門居民來台停留線上申請入出境許可證送件須知」公告欄，列出九項港澳居民不得從事的活動：

1. 不得參加選舉造勢活動或助選活動，如上台發言、隨車遊行。

2. 不得參加政治性質公眾活動，如：遊行、抗爭、演說、發放傳單。

3. 不得進入軍事國防地區。

4.不得進入國家實驗室、生物科技、研發或其他重要單位。

5. 不得至各軍事基地、要塞堡壘窺視、拍照或攝影。

6. 不得從事違反社會善良風俗或危害社會秩序之行為，如賣淫、買春、賭博、買賣毒品。

7. 不得未經許可從事工作，如：短期契約工、模特兒走秀。

8. 不得接受媒體邀請，上電視（廣播）節目發表意見，如：CALL IN節目。

9. 不得違反其他法令有明確規範之行為，如: 刑法、國家安全法、國家機密保護法、反滲透法、社會秩序維護法、政治獻金法等。

報道指，公告未寫明法律依據、罰則和「港澳居民」定義，目前不確定是僅限於在台短暫停留的入境人士，還是包含在台灣持有居留身份的港澳人士，文件目前已被下架。

報道引述不具名的移民公司負責人說法稱，過去見過類似的清單，是針對大陸觀光客，他認為，如有關限制也適用於「居留」的港澳人士，很多人將失去集會自由和接受媒體訪問的權利。

BBC採訪台灣政治大學法律學系副教授廖元豪，他質疑該公告的法律依據，並稱「沒有法律效力但有恐嚇效果」。

廖元豪指出，港澳人士歸《港澳條例》管理，外國人歸《入出國及移民法》管理，後者可作補充。「《入出國及移民法》保證了合法集會遊行這個權利，《港澳條例》從頭到尾根本沒有這個規定，那你怎麼能說人家不能參加集會遊行，這個說不通。」

報道指，廖元豪認為，這可能引發在台居留港澳人士寒蟬效應，害怕移民署拒絕續期簽證或居留證而噤聲。