台女大年初一高速公路酒駕致6車連環車禍　2人當場燒死另有9傷

大年初一（22日）凌晨4點多，台灣發生嚴重車禍。一名40多歲女子酒後駕駛私家車，在高速公路上自撞，後方5輛車閃避不及追撞引發連環事故。

其中一輛長途巴士撞上另一輛私家車後兩輛車起火燃燒，火勢相當猛烈，長途巴士司機及私家車女乘客逃生不及，當場燒死。連環車禍共造成2死9傷。



長途巴士撞上私家車後兩輛車起火燃燒，火勢相當猛烈（點圖放大）：

+ 2

據台媒《聯合報》報道，事故發生於國道一號近苗栗頭屋路段。酒駕女司機駕駛的私家車自撞停在路肩與外側車道處，後方車輛煞車不及發生追撞，總共有1輛長途巴士、5輛私家車發生連環車禍。

長途巴士車頭撞上前方的一輛私家車（非酒駕女司機的車輛），兩車起火燃燒。該長途巴士共載有21名乘客，準備北上前往桃園國際機場，發生追撞火燒車事故後，乘客帶著行李倉皇下車逃生。因長途巴士司機受困於駕駛座，私家車女乘客也因受困車內，兩人逃生不及當場燒死。

因被追撞而引發火燒車的私家車司機蔡姓男子表示，事發時看見前方一輛車子因自撞打橫在車道上，他見狀連忙煞車，一旁的女性友人隨即驚呼「後方有車子」，後方的長途巴士就撞上自己的車輛，自己趕緊從駕駛座爬出，鞋子、眼鏡都掉了，坐在副駕駛座的女性友人則未能逃出。

一名留在事故現場的男子表示，當時長途巴士燒成一片，「有聽到車上有人在叫」。

據警方調查，酒後駕駛的40多歲女子酒測值為0.34毫克，屬於超標，將依法送辦。