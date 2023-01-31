外媒：北京曾試圖阻止蔡英文與捷克候任總統通話

捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）30日晚間與台灣總統蔡英文通話，隨後在推特發文表示，捷台同意加強雙邊關係，並期待兩人未來見面。外媒報道，北京曾試圖以一個中國原則，阻止這次的通話。



據《路透社》報道，由於台捷雙方不具備正式外交關係，且外交政策的轉變勢會激怒北京，因此帕維爾以候任總統身份與蔡英文通話的舉動「極不尋常」。

蔡英文1月30日與捷克總統當選人帕維爾通電話近15分鐘，盼未來在帕維爾總統當選人領導下，續與台灣合作推動緊密的夥伴關係。（台灣總統府提供）

報道引述中國外交部在台捷通話前回覆此事的聲明，指稱帕維爾在競選期間曾經提到應該尊重「一個中國原則」；目前北京方面正在向捷克方面查證此事，「我們希望捷克堅守一個中國原則」。

根據帕維爾於30日在Twitter發表文章提到「今天，我與台灣總統蔡英文談話。我感謝她的祝賀，並向她保證台灣與捷克共和國共享自由、民主和人權等價值。我們同意加強彼此的夥伴關係。」此外，他也表達「希望未來有機會與蔡英文見面。」

前北約將領帕維爾於捷克總統大選勝出，圖為帕維爾1月13日出席大選辯論。（Reuters）

捷克於1月27日至28日舉行總統大選第2輪決選，帕維爾以得票率58.32%勝出，將於3月初正式就職，成為捷克自1993年獨立後第4任總統。

一般觀察認為，帕維爾的外交立場比現任總統齊曼（Miloš Zeman）更親近西方，尤其主張對俄羅斯和中國強硬，支持繼續軍援烏克蘭，立場與捷克總理費亞拉（Petr Fiala）領導的政府相近。同時，帕維爾且視北京為安全威脅，先前曾指出中國在經濟、科技和軍事有潛力成為中心，但價值觀和戰略目標與捷克不同，發展雙邊關係有必要小心。