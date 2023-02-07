兩岸「小三通」常態化首日冷清：入境金門僅11人、出境23人

周二（7日）迎來兩岸小三通常態化首航第1天，然而情況冷清，入境金門旅客只有11人，出境則有23人。縣府推測原因或是核定時間，以及對象限制等因素所致。另外，自周三（8日）起，售票窗口不再查核PCR紙本證明。



金門馬祖地區民眾春節交通專案截止，日前，行政院核定自周二推動小三通常態化。首日上午10時30分，載有11名旅客的廈門「和平新星」客輪抵達水頭碼頭，惟隨即於近12時送走23名乘客。金門縣政府觀光處長張瑞心表示，小三通春節專案自1月7日至2月6日，31天入出境旅客總共4745人次；經縣長陳福海及各界爭取，行政院核定小三通常態化推動，但考量到金門地區醫療及防疫能量等因素，航班數量及開放對象仍有限制。

張表示，旅客自周三起僅需出示大陸地區入出境健康聲明畫面截圖便能在水頭碼頭購票，浯江輪渡公司售票窗口不再查核PCR紙本證明；另同步調整登記作業時間，由原來最晚登記時間為開航前的前4天調為前3天。

另一方面，陸委會周一（6日）以視像會議形式邀集縣府、移民署及航港局等相關部門研商小三通便捷措施，縣府表示希望常態化後先針對「金門籍居民或其非金門籍之配偶與直系血親」、「陸配」及「陸生」3類身份資格明確民眾在搭船當天持有效身份證明文件及旅行證件等現場購票，非屬上述類別個案或基於人道需求者則在開航前3天向地方政府登記及審核。對此，觀光處表示經討論，仍有部分技術性問題需解決，已請航港局等相關部門再協助研議解決措施。