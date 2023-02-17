40年來第二位　傳五角大廈將派員訪台　創拜登任內首次

兩週前，美國擊落疑似中國的偵察氣球，讓中美關係陷入新的緊張危機，今傳五角大廈負責中國事務高階官員未來幾天將訪問台灣，這是美國國防決策高層罕見台灣之行。



英媒引述4名知情人士消息指出，五角大廈負責中國事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）將於未來幾天訪問台灣。蔡斯目前在蒙古，與蒙古軍方進行討論。

報道指出，蔡斯是過去40年來，第二位國防部資深官員訪台。前一次訪台的資深國防部官員是特朗普（Donald Trump）政府的國防部東亞事務副助理部長柯林克（Heino Klinck），他於2019年訪台。

美國國防部中國事務副助理部長蔡斯傳將訪台。（美國國務院官網）

蔡斯將是繼前美國國防部負責東亞事務的副助理部長柯林克（Heino Klinck）2019年訪問台灣以來，首位訪台的美國國防高階官員。當時，柯林克是40年以來，訪台的最高階美國國防部官員。不過，美國國防部去年9月實施組織變革，將台灣事務從東亞辦公室移出，轉移至中國辦公室，納入蔡斯的職權範圍。

對於媒體報道，五角大廈不願證實蔡斯的訪台行程，僅強調美國政府將「繼續支持加強台灣防禦，對抗來自中華人民共和國的威脅」；五角大廈發言人梅納斯（Martin Meiners）則重申「我們對台灣的承諾堅若磐石，且致力維持台灣海峽的和平穩定」。

報道分析，蔡斯此行正逢中美關係緊張之際。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）原定本月初的訪中行程，因中國氣球入侵美國領空而宣布取消。據悉布林肯可能在本周末於德國舉行的慕尼黑安全會議上，與中共中央外事辦主任王毅會面。但有消息人士指出，王毅並未同意和布林肯會面。