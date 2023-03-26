吳釗燮曝光斷交內情：洪都拉斯索款近25億美元　直接給錢像賄賂

26日（周日），洪都拉斯與台灣斷交，並與中國大陸建立外交關係。台灣外交部長吳釗燮召開記者會時表示，在斷交前，洪都拉斯早前要求台灣的經濟援助包括出資建醫院、水庫以及代償還債務，3項要求合計24.5億美元，「感覺是要錢而不是要醫院」，又稱台灣外交政策向來以計劃導向協助，「直接給錢就像是賄賂」。



3月26日，中國大陸與洪都拉斯簽署《中華人民共和國和洪都拉斯共和國關於建立外交關係的聯合公報》。（央視新聞）

台媒中央社報道，吳釗燮稱，中國大陸對洪都拉斯利誘並未曾停歇，台灣對相關情報均有所掌握並妥慎應處，然而洪都拉斯同時向台灣索求高達數十億美元的鉅額經濟援助，並就台灣及中國大陸提供的援助方案進行比價。台灣基於傳統友誼，雖秉持最大誠意，在能力範圍內提出協助方案，但洪都拉斯仍恣意作態需索，甚至公開釋放錯誤訊息，造成對台灣政府傷害。

關於洪都拉斯要求台灣的經濟援助細項，吳釗燮稱，這方面都有白紙黑字，因此不會有任何的錯誤，包括去年洪都拉斯向台灣提出要4500萬美元協助興建醫院，要3億美元幫忙建水壩，還要台灣協助償還20億美元債務。

吳釗燮進一步指出，他在本年3月13日收到洪都拉斯外交部長的一封信並調整金額，將興建醫院的金額提高到9000萬美元、建水壩金額增加至3億5000萬美元，另外也希望台灣償還20億美元國債，上述三項共24.5億美元。

吳釗燮稱，台灣協助其他國家的方式都是以計劃為導向，並協助興建、器材購置、事後營運等，但並非直接給9000萬美元讓當地國家自己興建，「直接給錢就像賄賂」。洪都拉斯提出要建醫院卻有兩個截然不同價格，「感覺是要錢不是要醫院」。