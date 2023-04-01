「對不起！意大利人！」台Pizza Hut推空心「零傷害披薩」成熱話

今日（4月1日）是愚人節，人們看到不少「消息」時，都要琢磨一下是否只是商家為了應節而搏君一笑的手段。然而在台灣，當地Pizza Hut（必勝客）卻「玩真的」，推出節日限定的全新力作「零傷害比薩」，其特色是沒任何食材的「單圈芝心圈圈」，令網民紛紛笑翻，「我以為是愚人節.....結果真的有」。



台灣Pizza Hut今日在社交平台隆重宣佈「零傷害比薩」全台限量開賣的消息，還為此「道歉」了一番，「對不起！意大利人！對不起！日本人！對不起！彰化人！對不起.......必勝客不敢再開玩笑了！」

在介紹商品內容時，小編直指「零傷害比薩」是「領悟放空食材、立地成佛的真理」、「沒有戰意，只有滿滿善意史上最友善產品，人手一圈，人見人愛」，還強調「365天，只有今天！必勝客真的沒再開玩笑！」、「保證沒人因為本產品氣、氣、氣！死！」

值得一提的是，民眾對新商品似乎相當受落，線上多達數千人在瀏覽，就連男星李玉璽也朝聖購買。

一開始，不少網民直指是愚人節，對消息半信半疑，但最後發現「真的可以買欸」，紛紛大讚，「不用為了吃芝心買整個披薩」、「我願稱你為今年愚人節之霸」、「總公司必須幫企劃加薪，太好了」。不過也有網民進入認真模式，用開玩笑口吻直言「好好做好披薩不行嗎？」

事實上，「單圈芝心圈圈」早在美國出現過，當時是為了慶祝「芝心餅皮」25週年紀念而在美國加州和德州的限定門市販售。