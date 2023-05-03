憂《反間諜法》發威　台示警：台人進出大陸海關恐被檢查手機入罪

針對中國全國人大常委會日前通過《反間諜法》修訂，台灣國安局長蔡明彥對內示警，指稱「修法後包含台商、外商、記者、維權人士等，應注意前往中國可能產生的風險」，要特別注意手機內容可能在進出海關時被檢查。



中國人大常委會通過《反間諜法》，將間諜行為的定義擴大為「投靠間諜組織及其代理人」、「針對國家機關、涉密單位或者關鍵信息基礎設施等網絡攻擊等行為」，新制預計7月1日起施行。

台國安局長指稱，北京新修《反間諜法》，一般台灣民眾的手機內容可能在進出大陸海關時被檢查。（資料圖片）

台灣國安局長蔡明彥3日赴台立法院備詢，面對民進黨立委林靜儀質詢，提問除了退役軍人赴陸或有疑慮外，一般民眾赴中國大陸交流會否面臨風險？蔡明彥回應稱，北京針對間諜行為新規範，包括投靠到特定組織、網絡相關的間諜活動、涉及相關經濟利益行為，都可能被納入該法相關規範；為此要注意是否影響到台商在內的外商、記者、維權人士，到中國大陸可能產生的風險，是否對兩岸交流產生負面影響，必須持續注意。

面對北京新修《反間諜法》可能的影響，林靜儀進一步追問，據《港版國安法》與《反間諜法》規定，曾經擔任軍職、公職，或者參加社團活動的台灣民眾，光是手機內的照片、言論是否都可能被羅織入罪？蔡明彥直接對內示警，呼籲台灣民眾到對岸進行交流時，要特別注意手機內容可能在進出海關時就被檢查，這部分要特別小心。