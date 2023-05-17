豬肉販之子侯友宜從警30餘年屢破大案　19年曾稱｢港警是夾心餅乾｣

撰文：朱加樟
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國民黨的台灣總統參選人選塵埃落定，17日（周三）宣布徵召新北市長侯友宜代表國民黨參選。今年66歲的侯友宜出身基層，為「嘉義縣豬肉販之子」，從基層刑警一直晉升至警政署長，從警30餘年，2018年首度代表國民黨參選新北市長，2022年連任成功。擁有庶民接地氣性格的侯友宜能否奪得台灣總統寶座，備受矚目。

今年66歲的侯友宜出身基層，為「嘉義縣豬肉販之子」，從基層刑警一直晉升至警政署長，從警30餘年。（影片截圖）

綜合台媒報道，侯友宜在中央警官學校畢業後，曾辦過多宗大案，屢獲破格擢升，於2006年升任警政署長，成為警政署史上最年輕的首長。如果明年是侯友宜當選總統，將是首位警察出身的台灣總統。

侯友宜（右）從警時的舊照。（新北市警察局）

白曉燕案鄭南榕案引關注

侯友宜在擔任警察期間表現頗受矚目，如1997年擔任台北市刑警大隊隊長，在藝人白冰冰之女白曉燕命案期間，曾進入南非武官官邸內與匪徒陳進興談判，成功勸說陳進興棄械投降，當時侯友宜抱著7個月大的嬰兒步出官邸的畫面令他一戰成名，成為警界明日之星。

侯友宜1997年抱著男嬰步出南非武官官邸的經典畫面。（TVBS新聞網）

但是在1989年，當時仍是戒嚴時期，爭取全面言論自由及台灣獨立的鄭南榕拒絕被警方拘捕，侯友宜率隊攻堅自由時代雜誌社，最終拒捕的鄭南榕自焚身亡。此事近年成為綠營攻擊焦點，民進黨籍議員屢次質問侯友宜當年為何採取攻堅方式。

現任國民黨主席朱立倫在2010年轉戰新北市長勝選後，邀請侯友宜出任副手（副市長），一上任就查拆大型違建，雷厲作風奠定他的探長硬漢形象，人氣高漲。2018年首度代表國民黨參選新北市長，2022年連任成功。

國民黨的台灣總統參選人選塵埃落定，17日（周三）宣布徵召新北市長侯友宜代表國民黨參選。（《聯合報》）

不過侯友宜被批評未有中央大政歷練，而且長期在各項敏感的重大議題上，包括最受關注的兩岸、國際論述上，都刻意保持低調。

侯友宜上周則在新北市議會總質詢時明確表示，自己反對一國兩制，也反對台獨。大陸國台辦發言人馬曉光則回應稱，消除台獨禍根，才有台海和平穩定，至於制度不同不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。

在2022台灣九合一大選，新北市長侯友宜以40餘萬差距擊敗民進黨對手林佳龍，連任成功。（侯友宜競選辦公室）

2019年曾稱「港警是夾心餅乾」

在2019年10月，香港反修例示威之中警民衝突持續，當時侯友宜在新北市議會被議員問到「如果您是香港警務處長會如何處理」？

當時侯友宜引用李嘉誠曾說的「黃台之瓜，何堪再摘」表示，香港因為不團結、內耗、對立，造成這種狀況，把責任歸責給警察也不對，又形容香港警察是民主與法治之間的夾心餅乾，希望香港政府盡快與民眾溝通，讓香港社會回歸正常。

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